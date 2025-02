Chcesz kupić smartfon Samsunga? Zerknij, może załapiesz się na prezent

Samsung wystartował z dwiema promocjami, dzięki którym nabywcy jego smartfonów mogą liczyć na prezenty w postaci akcesoriów za darmo. Możesz się załapać, jeśli planujesz w najbliższych dniach sprawić sobie jeden z najnowszych modeli tego producenta.

Kupujesz smartfon Samsung Galaxy S24 lub Galaxy S24 FE? Odbierz słuchawki

Pierwsza promocja kierowana jest do osób, które planują zakup smartfona Samsung Galaxy S24 albo Samsung Galaxy S24 FE. W obu przypadkach do zgarnięcia są bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro, których aktualna cena wynosi ~700 złotych.

źródło: Samsung

Kuba, nasz specjalista od słuchawek, przyznał im bardzo wysoką notę (8,8/10), doceniając brzmienie, skuteczność tłumienia szumów, wygodę użytkowania, jakość wykonania oraz długi czas działania. Możliwe, że dziś oceniłby je nawet wyżej, bo od czasu testów zdążyły potanieć o ponad 300 złotych.

A do składaka dostaniesz zegarek – prezentem jest Galaxy Watch 6

Na prezent w postaci akcesorium mogą liczyć również osoby, które zdecydują się na zakup któregoś z aktualnych składaków producenta z Korei Południowej – może to być zarówno Samsung Galaxy Z Fold 6, jak i Samsung Galaxy Z Flip 6.

źródło: Samsung

Prezentem za zakup jest smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic w rozmiarze 47 mm – albo w wersji LTE, albo bez łączności komórkowej (w zależności od kolejności zgłoszeń). Aktualna cena zegarka to ~1400-1600 złotych. U nas testował go Piotrek i ocena 8/10 jasno wskazuje na to, że nie żałował spędzonego z nim czasu. W recenzji chwalił przede wszystkim wyświetlacz AMOLED, dokładne monitorowanie aktywności, zdrowia i snu oraz stabilne działanie i wysoką jakość wykonania.

Jakie są zasady?

W przypadku obu promocji zasady są takie same. Musisz kupić smartfon między 24 lutego a 9 marca 2025 roku u jednego z oficjalnych dystrybutorów, następnie aktywować urządzenie w Polsce do 16 marca, a do 23 marca zarejestrować się w aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji nagroda zostanie wysłana na podany adres. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ liczba prezentów jest ograniczona. W przypadku słuchawek – do 3500 sztuk, a jeśli chodzi o smartwatche – do 385 sztuk.