Tanie tablety staną się wizytówką Samsunga. Plany producenta są jasne

W tym roku raczej nie spodziewamy się jakiejś wielkiej premiery urządzeń Samsunga. Producent najważniejsze rzeczy, w tym prezentację nowego smartfona Galaxy S22, zaplanował na 2022 rok. Okazuje się, że ma też kilka innych pomysłów, dotyczących tabletów.

Tanie tablety od Samsunga

Informatorzy dotarli do ogólnego biznesplanu Samsunga, który określa kierunki inwestycji w rynek urządzeń mobilnych w 2022 roku. Oczywiście ogromne środki zostaną przekazane na rzecz premiery i promocji przyszłorocznych flagowców z serii Galaxy S, ale firma nie zamierza zaniedbywać także innych gałęzi działu mobilnego.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Samsung zamierza mocno uderzyć w segment tańszych tabletów z Androidem. Konstrukcje pokroju Galaxy Tab S8 czy Galaxy Tab S8+ będą wyprodukowane w mniej więcej milionowym nakładzie. Z kolei fabryki firmy opuści 10-krotnie więcej tabletów o słabszej specyfikacji – Galaxy Tab A8 i Galaxy Tab A7 Lite.

Pokazuje to pewną tendencję: najmocniejsze modele tabletów na Androidzie nie interesują klientów tak bardzo jak zrównoważone modele w przystępnych cenach. Samsung planuje ich produkcję, bazując na ogólnym popycie, co sugeruje, że dla tabletów wciąż jest miejsce na rynku.

Przy okazji, tabelka zdradza, kiedy możemy się spodziewać poszczególnych modeli urządzeń. Na przykład Galaxy Tab S8 Lite pojawi się dopiero pod koniec roku 2022, podobnie jak nowe modele zegarków Galaxy Watch 5 czy słuchawek Buds Live 2.

Zawsze z zainteresowaniem obserwujemy poczynania Samsunga, jako że wciąż jest liderem w produkcji i sprzedaży urządzeń mobilnych w naszej części świata. Co prawda wciąż żałujemy, że w Polsce brak oficjalnej dystrybucji laptopów tego producenta, ale nawet bez tego nie brakuje sprzętów do testów. Liczymy na to, że także w przyszłym roku Samsung nie zawiedzie.