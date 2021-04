Rysik stał się jeszcze lepszy. Samsung PenUp z obsługą warstw

Czy są tu jacyś fani rysików? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje ich najnowsza wersja aplikacji PenUp, która zyskała kilka nowych, ciekawych funkcji. Oprócz odświeżonego interfejsu użytkownicy mogą skorzystać między innymi z obsługi warstw. Poza tym przewidziano łatwiejszy dostęp do kolorowanek bezpośrednio w aplikacji, co zapewne docenią nie tylko najmłodsi, ale także osoby z artystyczną duszą.

Rysik i smartfony to trudne sprawy

Urządzenia z dedykowanymi rysikami nie są może najbardziej popularnymi na rynku, ale ciągle potrafią znaleźć szerokie grono odbiorców. W tej kategorii wydaje się dominować Samsung ze swoją serią Galaxy Note, choć ostatnio obserwowaliśmy także migrację gadżetu do „najbardziej flagowego” smartfona z serii Galaxy S21, czyli Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G, za sprawą dedykowanego etui. Oprócz południowokoreańskiej firmy wydaje się, że tylko Motorola i LG pokładają jeszcze jakiekolwiek nadzieje w tym akcesorium, a o tych drugich należy raczej powiedzieć, że pokładali, bo LG właśnie ogłosiło swoją rezygnację z sektora smartfonów. W przypadku Motoroli dostępność poszczególnych modeli z rysikami jest natomiast bardzo mocno ograniczona i do tej pory urządzenia z mobilnym długopisem nie lądowały na polskim rynku. Nie mamy też informacji na temat dostępności najnowszego zapowiedzianego modelu Moto G Stylus 2021 w Polsce.

Czym jest PenUp?

Aplikacja PenUp to jeden z pomysłów Samsunga na efektywne wykorzystanie rysika. Jak informuje producent, program pozwala generować przeróżne obrazy i rysunki stworzone za pomocą mobilnego pióra. Użytkownicy aplikacji mogą w łatwy sposób dzielić się swoimi pracami z innymi użytkownikami.

Aplikacja Penup zyskuje obsługę warstw – fot. Android Police

W najnowszej wersji, która już jest dostępna w Galaxy App Store i Sklepie Play, aplikacja zyskała odświeżony interfejs, który w założeniu ma przełożyć się na większy komfort korzystania przez użytkowników. PenUp po aktualizacji zyskała także obsługę warstw na tworzonych projektach. Dostęp do tego narzędzia użytkownicy mogą uzyskać za pomocą dedykowanej ikony z dolnego paska nawigacyjnego. Warstwy można dowolnie ukrywać, blokować, a także zmieniać ich kolejność. Aplikacja już teraz posiada duże grono osób, korzystających z jej możliwości, a taki dodatek z pewnością pomoże przyciągnąć kolejnych zainteresowanych.

Dedykowany przycisk pozwoli szybciej przenieść się do katalogu kolorowanek w Penup fot. Android Police

PenUp zyskał łatwiejszy dostęp przy pomocy jednego przycisku do dedykowanej zakładki kolorowanek, które zawierają zarówno prostsze, jak i bardziej skomplikowane rysunki, które z pewnością docenią dorośli.

Warto zaznaczyć, że z aplikacji mogą skorzystać wszyscy, a nie tylko użytkownicy urządzeń Samsunga.