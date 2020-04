Samsung patentuje tablet ze składaną podstawką

Rynek tabletów z Androidem rozwija się tak dynamicznie, że już wkrótce będziemy mogli o nim mówić w czasie przeszłym. Niestety, wygląda na to, że ta zgryźliwa opinia jest całkiem prawdopodobna, dlatego producenci podejmują kolejne kroki, by zmienić ten trend. Jednym z nich jest Samsung, który właśnie opatentował autorską koncepcję tabletu z rozkładaną nóżką.

Dawno, dawno temu…

…tablety z systemami innymi niż iOS cieszyły się ogromną popularnością. Urządzenia z Androidem na pokładzie można było znaleźć we właściwie każdej półce cenowej – od tabletów z Biedronki za około 400 złotych do takich, które cenowo przebijały podstawowe konfiguracje iPada. Podobnie było z tymi pracującymi pod kontrolą Windowsa, choć tutaj właściwszym określeniem od tablet byłoby urządzenie hybrydowe. Niestety, z dawnych czasów niewiele zostało, a napór konkurencji w postaci ciągle rosnących smartfonów wytrzymał właściwie tylko iPad.

By nie popaść w zapomnienie, producenci podjęli różne próby reanimowania rynku tabletów z Androidem na pokładzie, jednak bez większych, pozytywnych skutków. Do kolejnej właśnie szykuje się Samsung, o czym może świadczyć wniosek, jaki niedawno został zarejestrowany w jednej z organizacji chroniących prawa autorskie.

Nóżka lekarstwem na kłopoty?

Na szkicach, jakie zostały dołączone do patentu, widzimy rozkładany do postaci namiotu tablet z nóżką o powierzchni równej frontowi urządzenia. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość dziwnie, zwłaszcza, że poza ustawieniem umożliwiającym wygodne oglądanie filmów, taki dodatek nie oferuje nic szczególnego.

Na grzbiecie urządzenia, będącym jednocześnie połączeniem tabletu z nóżką, znalazło się miejsce dla dwóch przycisków – najprawdopodobniej włącznika i regulacji głośności. Co istotne, sam tablet prezentuje się na szkicu niczym urządzenie z poprzedniej epoki – rozwiązanie wydaje się być dość grube, a same ramki wokół wyświetlacza przypominają raczej początki serii Galaxy Tab niż współcześnie produkowane tablety.

Czy zatem takie rozwiązanie ma szanse pomóc na nowo rozkręcić sprzedaż tabletów innych niż iPady? Raczej wątpię. Nóżka była charakterystyczną cechą tabletów Lenovo Yoga, jest również dostępna w Microsoft Surface. Jeśli patent Samsunga kiedykolwiek zostanie urzeczywistniony, raczej będzie to próba wypełnienia pewnej niszy albo chęć dotrzymania kroku konkurencji. Jest jednak możliwe, że zgłoszony patent kryje za sobą coś więcej…

Ciekawe też, ile ma wspólnego z tabletem Samsung Galaxy View 2.

