Samsung Galaxy Tab S7 będzie dostępny w co najmniej trzech wersjach

W ubiegłym tygodniu Samsung zaanonsował w Polsce Galaxy Tab S6 Lite (trafi on do sprzedaży w naszym kraju 4 maja 2020 roku). Koreańczycy pracują jednak już nad kolejną generacją topowych tabletów. Według najnowszych informacji, Galaxy Tab S7 będzie dostępny w co najmniej trzech wersjach.

Nadchodzi Samsung Galaxy Tab S7

Jako że Samsung „przeskoczył” numerację we flagowej serii Galaxy S z „10” do „20”, wydawało się, że podobnie postąpi w przypadku linii Galaxy Tab i po Galaxy Tab S6 zadebiutuje od razu Galaxy Tab S20, aby „zrównać” nomenklaturę. Niewykluczone, że tak się właśnie stanie, lecz na razie (wewnętrznie) przygotowywane tablety są przypisane do rodziny Galaxy Tab S7.

Nowe tablety z najwyższej półki mają być dostępne w dwóch rozmiarach: jeden zaoferuje ekran o przekątnej 11 cali (Galaxy Tab S7), zaś drugi 12,4-calowy (Galaxy Tab S7+). Pierwszy nosi oznaczenia kodowe SM-T870 i SM-T875, zaś ten większy SM-T970 i SM-T975. Są one przypisane wersjom – odpowiednio – z samym WiFi i modemem LTE. Oprócz tego, w przygotowaniu jest również model SM-T976, w którym dodane zostanie wsparcie dla obsługi sieci piątej generacji (prawdopodobnie Galaxy Tab S7+ 5G).

Galaxy Tab S7 będzie więc pierwszym tabletem od czasów Galaxy Tab S2, który trafi na rynek w dwóch wersjach „rozmiarowych” – od Galaxy Tab S3 aż do Galaxy Tab S6 Samsung wprowadzał na rynek tylko jedną. Co ciekawe, wariant z modemem 5G o oznaczeniu SM-T976B ma trafić też do Europy, podczas gdy Galaxy Tab S6 5G jest dostępny wyłącznie w Korei Południowej.

Wiadomo też, że Galaxy Tab S7 będzie można obsługiwać także rysikiem S Pen, ale nie powinno to być dla nikogo niespodzianką, ponieważ jest to standard już od Galaxy Tab S3. Nie znamy natomiast pozostałej specyfikacji nadchodzących tabletów (oprócz przekątnych ich ekranów), lecz prawdopodobnie za jakiś czas wycieknie ona do sieci – powinniśmy się tego spodziewać.

Na razie największą niewiadomą pozostaje to, w jaki procesor Samsung wyposaży swoje topowe urządzenia – czy ponownie postawi na Snapdragona 855 (lub Snapdragona 855+) i w wersji SM-T976 sparuje go z modemem Snapdragon X55, czy zastosuje Snapdragona 865, ale w modelach SM-T87x i SM-T97x nie zapewni wsparcia dla obsługi sieci piątej generacji (bo jest to jak najbardziej możliwe). Ewentualnie wszystkich zaskoczy i oprze Galaxy Tab S7 na Exynosie 990, który nie ma zintegrowanego modemu 5G? Chociaż akurat to ostatnie wydaje się raczej mało prawdopodobne.

*Na grafice tytułowej Samsung Galaxy Tab S6 (pod linkiem znajdziecie jego recenzję przygotowaną przez Andrzeja)

Źródło: GalaxyClub

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!