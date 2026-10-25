Logitech łączy dwa światy. Ta mysz potrafi więcej, niż się wydaje

Dla wielu osób wygodna myszka to podstawa. Jedni preferują mocno tradycyjną konstrukcję, inni przekonali się do tzw. myszek pionowych. Logitech postanowił przygotować coś, co zadowoli obie grupy jednocześnie.

Dlaczego niektórzy używają pionowych myszek?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… ergonomię. Okazuje się bowiem, że tradycyjna, rozwijana od lat 60. XX wieku konstrukcja ma kilka wad. Wymaga ona bowiem wewnętrznej rotacji ramienia, położenia nadgarstka równolegle do blatu i niejako zaciśnięcia palców blisko przycisków. W skrajnych przypadkach zbyt długie obciążanie ręki w ten sposób może prowadzić do zespołu cieśni nadgarstka.

Rozwiązaniem, które nie wymaga dokupowania specjalnych podkładek pod mysz czy specjalnych wsporników na nadgarstki, jest mysz o pionowej konstrukcji. Dzięki pochyleniu klawiszy o 60-80 stopni względem powierzchni biurka, przedramię i ramię uzyskuje bardziej naturalną pozycję przypominającą składanie się do uścisku dłoni.

Oczywiście przesiadka na pionową mysz dla kogoś, kto używał tradycyjnych konstrukcji przez 30 lat, nie będzie łatwa. Niewykluczone również, że ktoś nie chce rezygnować ze starych nawyków lub docenia kompaktowość typowych modeli. Dla takich właśnie osób Logitech przygotował Pebble Up.

Logitech Pebble Up – dwa światy w jednym

Pebble Up przypomina typową mysz producenta z rodzinny Pebble – ma mocno zaoblone kształty, pastelowe kolory i wygląda bardziej jak coś, co kupuje się dla wyglądu, a nie dla osiągów w grach czy wygodnej pracy.

Logitech Pebble Up

Przyglądając się jednak dłużej konstrukcji można zauważyć, że całość jest nieco grubsza niż inne gryzonie w serii. Okazuje się, że urządzenie podzielono na dwie części, a między nimi umieszczono specjalną podpórkę. Po jej podniesieniu góra przechyla się, zamieniając tradycyjną mysz w wersję wertykalną.

Co do kwestii technicznych, Logitech zastosował w środku sensor optyczny o maksymalnej czułości 4200 CPI. Oprócz rolki z przyciskiem i dwóch głównych guzików użytkownik otrzymuje również do dyspozycji dedykowany przycisk do przełączania się pomiędzy różnymi stopniami czułości oraz guzik obsługujący gesty.

Logitech Pebble Up (Źródło: Logitech)

W odróżnieniu od innych myszek Pebble, Pebble Up nie jest zasilany przez baterie AA. Zamiast tego Logitech zdecydował się na akumulator o pojemności 290 mAh, który ma wystarczać na 90 dni pracy na jednym ładowaniu. Mysz może połączyć sie z urządzeniem za pomocą Bluetooth, jak i przy wykorzystaniu odbiornika Logitech Bolt.

Logitech Pebble Up jest kompatybilna z systemami Windows, macOS, iPadOS, Linux, Chrome OS oraz Android i przygotowano ją w czterech kolorach – różowym, szarym i białym. Mysz zadebiutowała póki co w Chinach w cenie 251 juanów (~150 złotych) i nie wiadomo, czy trafi do innych krajów.