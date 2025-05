Oto Realme GT 7T. Światowej premiery jeszcze nie było, a my już znamy jego polską cenę!

Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Światowa premiera Realme GT 7T odbędzie się 27 maja w Paryżu. Do tej daty pozostało jeszcze sporo dni, a my nie dość, że znamy pełną specyfikację techniczną telefonu, to dodatkowo poznaliśmy też jego polską cenę. Właściwie trudno powiedzieć cokolwiek innego niż: wiemy już wszystko na temat Realme GT 7T!

Specyfikacja Realme GT 7T

Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 8400 MAX, czyli procesor stworzony z myślą o wydajnych smartfonach ze średniej i wyższej półki. Współpracuje z 12 GB RAM i 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz to duży, 6,8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2780 × 1264 piksele z odświeżaniem 120 Hz.

Realme zadbało również o możliwości fotograficzne. Z tyłu znalazł się podwójny aparat – główny sensor ma 50 Mpix, jasność f/1.8 i optyczną stabilizację obrazu oraz umożliwia nagrywanie wideo w 4K i 60 FPS, a towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2). Z przodu umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix i jasności f/2.4.

Całość zamknięta została w obudowie o wymiarach 162,42 × 75,97 × 8,88 mm i wadze 205 g. Smartfon jest odporny na wodę i kurz, co potwierdza certyfikat IP69.

Realme GT 7T (źródło: Realme via x-kom)

Jednym z najważniejszych atutów tego modelu jest ogromny akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Realme zastosowało tu także technologię superszybkiego ładowania o mocy 120 W, co w praktyce pozwala naładować urządzenie w zaledwie kilkadziesiąt minut.

W kwestii łączności Realme GT 7T nie zawodzi – oferuje wsparcie dla 5G, WiFi 6, Bluetooth 6.0 oraz NFC. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Realme GT 7T (źródło: Realme via x-kom)

Cena Realme GT 7T znana już przed premierą

Realme GT 7T pojawił się w polskich sklepach jeszcze przed oficjalną światową premierą. Ceny wydają się atrakcyjne, zwłaszcza w kontekście zastosowanych podzespołów i rozwiązań.

Wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wyceniono na 2799 złotych, a model z 512 GB pamięci kosztuje 2999 złotych.

Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Racing Yellow (wegańska skóra z charakterystycznymi czarnymi paskami), IceSense Black oraz IceSense Blue. Każdy wariant oferuje oczywiście tą samą specyfikację i cenę.

W tej półce cenowej Realme GT 7T może okazać się bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla osób oczekujących długiego czasu pracy na jednym ładowaniu i wydajnych podzespołów.

Swoją drogą – przedziwne, że nie znamy wciąż polskiej ceny zaprezentowanego w kwietniu Realme GT 7. Coś czuję, że to też kwestia czasu.