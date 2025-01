3D bez okularów, odświeżanie 500 Hz i AI. Samsung pokazał nowe monitory

Firma Samsung zaprezentowała pięć nowych monitorów – tuż przed rozpoczęciem targów CES 2025. Nie brakuje intrygujących rozwiązań, takich jak częstotliwość odświeżania ekranu dochodząca do 500 Hz.

Kilka dni temu firma LG zaprezentowała nowe monitory na rok 2025, na czele z modelem zakrzywiającym ekran na życzenie. Na oficjalny start targów CES 2025 nie zamierza czekać także Samsung. Już teraz przedstawił pięć urządzeń, które zasilą w tym roku rodziny Odyssey, ViewFinity i Smart Monitor.

Nowe monitory Samsung Odyssey na rok 2025

Zacznijmy od Odyssey, a więc serii monitorów przeznaczonych dla graczy. Samsung zaprezentował między innymi model G8 (G81SF) wyposażony w 27-calowy panel 4K typu OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz. Tak wysoka rozdzielczość przy stosunkowo niewielkiej przekątnej powinna przełożyć się na wyśmienitą ostrość obrazu, a równocześnie zapewnić realnie dużą przestrzeń roboczą.

W modelu Odyssey G6 (G60SF) firma Samsung również postawiła na 27-calowy wyświetlacz OLED, ale o nieco niższej rozdzielczości QHD (2560×1440 pikseli). Urządzenie ma za to inny atut, a jest nim częstotliwość odświeżania sięgająca aż 500 Hz. To coś dla osób oczekujących bezkompromisowej płynności. Nie zabrakło też zgodności z G-Sync i FreeSync Premium Pro (ale to dotyczy tak samo monitora Odyssey G8).

Samsung Odyssey G8 2025 po lewej i Odyssey G6 2025 po prawej (fot. Samsung)

Najwięcej hałasu może narobić jednak trzeci z zaprezentowanych modeli, mianowicie 27-calowy monitor Samsung Odyssey 3D (G90XF). Tak jak sugeruje to nazwa, wyświetla on trójwymiarowy obraz i to bez konieczności zakładania przez użytkownika specjalnych okularów. To możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji ekranu, kamerze stereo i sztucznej inteligencji. Niestety więcej szczegółów jak na razie nie znamy.

Samsung Odyssey 3D 2025 (fot. Samsung)

Pozostałe nowości firmy Samsung

Jednak Samsung nie ogranicza się do rodziny Odyssey. Południowokoreański producent zapowiedział też monitor ViewFinity S8 wyposażony w 37-calowy wyświetlacz. Co ciekawe, ma on proporcje 16:9 i oferuje pełne 4K. To sprzęt mający zapewniać komfortowe warunki do pracy i obok dużej przestrzeni roboczej proponuje jeszcze ergonomiczną podstawkę z regulacją wysokości, nachylenia i obrotu ekranu.

Samsung ViewFinity S8 2025 (fot. Samsung)

W 2025 roku zadebiutuje także Samsung Smart Monitor M9 (M90SF) wyposażony w 32-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 165 Hz. To model wykorzystujący sztuczną inteligencję, między innymi po to, aby automatycznie optymalizować obraz na podstawie analizy zawartości ekranu. AI odpowiada również za skalowanie treści.

Jak na smart monitor przystało, oferuje on także wiele funkcji bez konieczności podłączania komputera, a całość bazuje na systemie Tizen – tym samym, który możesz kojarzyć z telewizorów Smart TV tego producenta.

Samsung Smart Monitor M9 2025 (fot. Samsung)

Pełne specyfikacje, wraz z informacjami na temat dostępności i cen nowych monitorów, powinny zostać przedstawione podczas targów CES 2025. Start wydarzenia, przypomnę, już 7 stycznia.