Samsung uprzyjemni korzystanie z systemu infotainment w samochodzie

Już niedługo nowe samochody zaoferują lepsze systemy informacyjno-rozrywkowe, dzięki rozpoczęciu przez Samsunga produkcji pamięci UFS 3.1 dedykowanych braży motoryzacyjnej.

Samochodowe pamięci

Nowe pamięci dla elektroniki samochodowej będą występować w trzech rozmiarach: 128, 256 oraz 512 GB. Głównymi zaletami linii opartej na technologii UFS 3.1 (Universal Flash Storage) jest przede wszystkim wyższa energooszczędność połączona z wyższymi prędkościami odczytu oraz zapisu. Dlaczego element, który kojarzymy bardziej z komputerów, konsol i smartfonów, miałby mieć tak duże znaczenie we współczesnej motoryzacji?

Źródło: Samsung

W porównaniu do aut sprzed, powiedzmy, 20 lat, zmieniło się wiele. Ze spalinowych konstrukcji, gdzie skomplikowane systemy wspomagające kierowcę były zarezerwowane wyłącznie dla najdroższych modeli w markach premium, przechodzimy do elektrycznych pojazdów z szeregiem asystentów i radarów nawet w małych miejskich modelach. Wiele osób może dzisiaj szokować fabrycznie wgrana aplikacja TikToka w nowych Mercedesach, ale taka właśnie przyszłość motoryzacji nas czeka. Do takich rozwiązań przydadzą się nowe pamięci Samsunga dedykowane samochodom.

Samsung w moim aucie

Nowe pamięci UFS 3.1 Samsunga zajmują się szeregiem potrzeb klienta z zakresu zoptymalizowanych systemów IVI (In-Vehicle Infotainment), podążając w tym samym czasie za trendami pamięci nowej generacji wymagających wyższych standardów ESG. Planujemy rozszerzyć naszą obecność na rynku samochodowych półprzewodników, wprowadzając nasze rozwiązanie UFS 3.1 do zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Hyunduk Cho, Wiceprezes zespołu ds. planowania produkcji pamięci w Samsung Electronics

Hyundai IONIQ 5 (fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl)

Nowe pamięci oferują maksymalną sekwencyjną prędkość zapisu na poziomie 700 MB/s i maksymalną sekwencyjną prędkość odczytu 2000 MB/s. W porównaniu do poprzedniej generacji pamięci, nowy model z 256 GB miejsca na pokładzie pobiera o 33% mniej prądu. Ponadto technologia spełnia wymagania AEC-Q100 Grade2, standardu dla półprzewodników samochodowych, który gwarantuje stabilne osiągi w zakresie temperatur od -40∘C do +105∘C.

Nowe pamięci UFS 3.1 powinny dotrzeć do producentów samochodów oraz części samochodowych do końca tego roku.

Jakże ciekawych czasów dożyliśmy, skoro rodzaj pamięci nie interesuje nas już wyłącznie w telefonach i komputerach, ale również w tym, czym jeździmy lub będziemy jeździć.