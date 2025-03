Samsung zrobi to później niż Apple, ale za to lepiej (i zapewne taniej)

W ostatnich latach Apple raczej dogania konkurencję niż jest pierwsze. W tym przypadku jednak jako pierwsze zaprezentowało i wprowadziło na rynek tego typu sprzęt. Samsung w 2025 roku doda do swojej oferty podobny i już wiadomo, że zaoferuje on lepsze parametry niż gogle Apple Vision Pro.

Gogle Samsunga będą miały lepsze ekrany niż Apple Vision Pro

Według najnowszych informacji wprost z Korei Południowej, w swoich pierwszych goglach AR/VR Samsung zastosuje ekrany OLEDoS (OLED on Silicon) o przekątnej 1,3 cala i zagęszczeniu pikseli na poziomie 3800 ppi (pikseli na cal). Ich dostarczaniem ma zająć się Sony.

Samsung Project Moohan (fot. Samsung)

Dla porównania, gogle Apple Vision Pro mają wyświetlacze (również dostarczane przez Sony) o przekątnej 1,42 cala i zagęszczeniu pikseli na poziomie 3391 ppi, czyli zauważalnie mniejszym niż przyszłe gogle Samsunga. Te ostatnie powinny zatem zapewnić lepszą jakość obrazu, co jest kluczowe w tego typu sprzęcie.

Kiedy Samsung oficjalnie zaprezentuje swoje gogle XR?

Portal The Elec przekazuje też, że masowa produkcja elementów do gogli firmy z Korei Południowej rozpocznie się już w kwietniu 2025 roku, w związku z czym oficjalnej premiery należy oczekiwać w drugiej połowie br. Nie będzie to jednak „masowy produkt” w powszechnym znaczeniu, gdyż rocznie produkowanych ma być tylko 100 tysięcy sztuk.

Co ciekawe, według źródła Samsung postanowił opóźnić wprowadzenie na rynek swoich gogli po premierze Apple Vision Pro (planował bowiem to zrobić już w 2023 roku) oraz zaktualizować ich specyfikację, aby była ona lepsza od parametrów gogli firmy z Cupertino. Mimo to można spodziewać się, że będą one tańsze, ponieważ wydaje się wręcz niemożliwe, aby Koreańczycy zażyczyli sobie podobną kwotę.

Apple już pracuje nad drugimi goglami

Apple Vision Pro nie są urządzeniem dla „przeciętnego klienta”, również z uwagi na wysoką cenę, która w Stanach Zjednoczonych zaczyna się od 3499 dolarów, a w krajach europejskich wynosi od 3999 euro (dziś to równowartość około 16720 złotych) do 4499 euro (~18800 złotych).

Apple prowadzi już prace nad tańszymi goglami AR/VR, które mają zainteresować większe grono klientów dzięki niższej cenie. Zostanie ona osiągnięta m.in. dzięki zastosowaniu ekranów o gorszych parametrach – jest mowa o ponad 2-calowych wyświetlaczach micro OLED na podłożu szklanym (zamiast silikonowego) i zagęszczeniu pikseli co najmniej 1500 ppi (w doniesieniach pojawia się też wartość 1700 ppi).

Według firmy badawczej Omdia przystępniejsze cenowo gogle Apple zostaną wprowadzone na rynek dopiero w 2027 roku.