Samsung przygotowuje pancerny smartfon i nowe tablety. Co o nich wiemy?

Chociaż teraz wszystkie newsy dotyczące Samsunga obracają się wokół premiery nadchodzących flagowców z serii Galaxy S25, która już za kilka dni, producent nie zwalnia tempa w rozwoju innych urządzeń mobilnych, przygotowując zarówno nową generację pancernego smartfona, jak i dwa tablety. W sieci pojawiło się już o nich nieco informacji. Jest na co czekać?

To będzie kolejny pancerny smartfon z rodziny Galaxy

Galaxy XCover 7 Pro ma być najnowszym przedstawicielem serii smartfonów południowokoreańskiego producenta odpornych na ekstremalne warunki. Doniesienia pojawiające się w sieci mówią o tym, że model ten zyska nowy motor napędowy w postaci procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Jest to istotna zmiana względem poprzednich modeli, które korzystały z mniej zaawansowanych układów. Chipset ma być wspierany przez 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Samsung w swoim pancernym smartfonie prawdopodobnie nie postawi na inne znaczące zmiany. Jeśli reszta podzespołów pozostanie skopiowana z Galaxy XCover 7, możemy spodziewać się, że nowy model będzie wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD+ oraz akumulator o pojemności 4050 mAh. Ciekawostką jest fakt, że jest on wymienny, co jest rzadkością we współcześnie wprowadzanych na rynek smartfonach. Bardzo ciekawe, czy Samsung zdecyduje się na utrzymanie tego trendu.

Poprzednik mógł pochwalić się także m.in. certyfikatami IP68 oraz MIL-STD-810H, które temu „pancernikowi” gwarantują odporność na wodę, pył, wstrząsy i ekstremalne temperatury. Z kolei POGO-piny umożliwiają szybkie ładowanie lub podłączanie akcesoriów bez potrzeby używania standardowych kabli. Dodatkowym atutem serii Galaxy XCover są programowalne fizyczne przyciski, które można skonfigurować do uruchamiania najczęściej używanych aplikacji lub funkcji, takich jak latarka czy alarm.

Na spodziewaną datę premiery Galaxy XCover 7 Pro oraz choćby nieoficjalne potwierdzenie jego specyfikacji musimy jednak jeszcze poczekać.

To jednak nie jest jedyne urządzenie nad którym obecnie pracuje Samsung.

Nowe tablety Samsunga nadchodzą – Galaxy Tab Active 5 Pro i Galaxy Tab S10 FE

Oprócz smartfona XCover 7 Pro, Samsung przygotowuje również tablety zaprojektowane z myślą o różnych grupach użytkowników. Galaxy Tab Active 5 Pro niejako wiąże się z opisanym powyżej sprzętem, ponieważ to kontynuacja pancernej linii tabletów producenta. Tablet ma być dostępny w wersjach Wi-Fi oraz 5G i napędzany procesorem Snapdragon 7s Gen 3. Portal Android Authority sugeruje nawet, że premiera obu wzmocnionych urządzeń może nastąpić jednocześnie.

Z kolei Galaxy Tab S10 FE ma trafić do bardziej zróżnicowanej grupy użytkowników. Galaxy Tab S10 FE i S10 FE Plus mają być wyposażone w procesor Exynos 1580 oraz dostępne w wersjach Wi-Fi i 5G. Wariant Plus ma oferować większy ekran oraz prawdopodobnie lepszą pojemność baterii. Z racji, że to wersję FE, można spodziewać się, że będą także bardziej przystępne cenowo niż tablety z serii Galaxy Tab S10.

Szczegóły dotyczące ich daty wydania oraz pełnej specyfikacji powinniśmy poznać już wkrótce.