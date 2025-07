Jak oglądać więcej i płacić… mniej? Jest na to sposób

Artykuł sponsorowany

Letnie wieczory, kapryśna, polska pogoda i więcej wolnego czasu to idealne warunki do nadrabiania seriali i filmów. Zwłaszcza, gdy dostęp do wielu serwisów streamingowych od teraz można mieć w jednej ofercie, pozwalającej sporo zaoszczędzić. W najnowszej ofercie Plusa możesz połączyć aż cztery platformy VoD (wybierając z pięciu dostępnych) i oglądać treści do woli!

Pięć serwisów, które połączysz jak chcesz

Wakacje to nie tylko czas wyjazdów, ale też moment, kiedy można wreszcie sięgnąć po zaległe filmy czy seriale. W końcu nawet, jeśli nie mamy zbyt wiele urlopu, to natura i tak nam sprzyja, bo dni są dłuższe. Lato może zepsuć nam tylko kapryśna (szczególnie ostatnio) polska pogoda – wtedy jednak wieczorne pochłanianie seriali brzmi jak idealny plan.

Plus wychodzi temu naprzeciw, oferując dostęp do aż pięciu platform streamingowych: Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Co ważne, można je łączyć dowolnie w pakiety. Dzięki temu dwa serwisy kosztują 30 złotych miesięcznie w ramach Pakietu Stream 2, a cztery wybrane, łącząc w Pakiet Stream 4, to koszt zaledwie 60 złotych.

I – jak sami widzicie – nie są to platformy z drugiej ligi, tylko pełnowartościowe usługi z szerokim katalogiem nowości i klasyków – zarówno tych filmowych, jak i serialowych. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zaprosić rodzinę na maraton z „Gwiezdnymi Wojnami” na Disney+ albo samemu nadrobić hitowy „Yellowstone” ze SkyShowtime. Masz ochotę na coś bardziej ambitnego lub filmowe premiery? W Max znajdziesz „Dune: Part Two” czy „The Last of Us”. A jeśli preferujesz sport lub rodzime produkcje, z pomocą przychodzą oba warianty Polsat Box Go.

Ile oszczędzamy? Naprawdę sporo!

Pojedyncze subskrypcje – w wariantach, w jakich oferowane są w ramach oferty Plusa – kosztują, odpowiednio:

Disney+ Standard: 29,99 złotych / msc,

Max Premium: 49,99 złotych / msc,

SkyShowtime Standard: 24,99 złotych / msc (aktualnie trwa promocja – 14,99 złotych / msc),

Polsat Box Go Premium: 30 złotych / msc,

Polsat Box Go Sport: 40 złotych / msc.

Nie trzeba być najlepszym z matmy, by dostrzec, że możliwość zakupu dostępu do dwóch platform VoD za 30 złotych – np. Max Premium i Polsat Box Go Sport – daje nam oszczędność na poziomie 59,99 złotych miesięcznie. Łącząc Disney+, Max, SkyShowtime I Polsat Box Go Sport oszczędzamy jeszcze więcej, bo 84,97 złotych. Należy jedynie pamiętać, że oferta dostępna przy zawarciu umowy na 24 miesiące.

Co warto polecić z tych streamingów?

Disney+ to nie tylko produkcje animowane, filmowe i serialowe Disney’a czy Pixara, ale warto tu docenić też naprawdę bogaty katalog produkcji National Geographic. Ja bardzo często urządzam sobie maratony „Katastrofy w Przestworzach”.

W SkyShowtime nie oglądałem co prawda zbyt dużo, ale skusiłem się na subskrypcję przede wszystkim ze względu na serial, którego zwiastun zobaczyłem przypadkiem gdzieś w sieci. Mowa tutaj o produkcji „Śleboda”, opowiadającej historię antropolożki kultury, która -po wyjeździe na Podhale – odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w śledztwo dotyczące morderstwa.

Dla osób lubiących podglądanie działania amerykańskich służb specjalnych mam do polecenia „Seal Team”. Serial zbiera doskonałe opinie – również za to, jak wiarygodnie oddaje funkcjonowanie fok. Uprzedzam tylko – dzięki wplataniu w misje życia prywatnego i rozterek poszczególnych bohaterów – można się mocno wciągnąć.

Z kolei serwis Max to nie lada gratka dla fanów dobrego filmu i serialu. Dla mnie must have przy zakupie tego streamingu to oczywiście maraton „Friends”. Znajdziecie tu też wszystkie części Harrego Pottera, jak i wszystkie produkcje TVN dostępne pod ręką przez cały czas.

Jeśli chodzi o Polsat Box Go Premium, na pierwszy ogień musi polecieć polska klasyka serialowa, czyli… „Świat według Kiepskich”, który – jak sami wiecie – jest świetnym komediowym odbiciem wielu sytuacji, z którymi spotykamy się na co dzień. Oprócz tego oczywiście znajdziemy tu całą masę rodzimych i zagranicznych produkcji, m.in. seriale kryminalne.

Do wyboru w pakietach Plusa jest również Polsat Box Go Sport, a w nim między innymi kwalifikacje do piłkarskich Mistrzostw Europy, mecze europejskiej Ligi Narodów, wszystkim mecze siatkarskiej reprezentacji Polski wyścigi w ramach najbardziej prestiżowych zawodów motorowych na świecie, czyli Formułę 1, sporty walki, a nawet golf oraz 20 sportowych kanałów TV .

źródło: Plus

Oszczędzaj jeszcze więcej z usługami łączonymi

Warto też wiedzieć, że streamingi to tylko jedna część nowej oferty Plusa i Polsat Box. Od czerwca obowiązuje także nowa, uproszczona oferta łączenia usług. Klienci mogą połączyć w ramach jednej faktury światłowód, internet mobilny, abonament telefoniczny, telewizję oraz streamingi i – co najważniejsze – oszczędzać.

Jak to działa w praktyce? Na początku zaznaczmy, że za dwie dowolne usługi miesięczna cena to 80 złotych. Wybierając pakiet M, możesz mieć światłowód i abonament telefoniczny za 80 złotych miesięcznie, a dodając dwa serwisy streamingowe płacisz w sumie 110 złotych. Każda kolejna usługa to dodatkowe 30 złotych w skali miesiąca, a przejście do wariantu L oznacza większy pakiet internetu mobilnego, szybszy światłowód (nawet do 1 Gb/s) i więcej kanałów TV – to też o tylko 30 złotych więcej.

Co ważne, cała oferta jest dostępna nie tylko dla nowych, ale i obecnych klientów. Zamiast wertowania cenników i pakietów, klienci Plusa mogą wybrać prosty abonament S, M lub L i dodać do niego tylko to, co rzeczywiście potrzebują, także jeśli chodzi o platformy streamingowe.

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel