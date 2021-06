Już można kupować tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G – w prezencie otrzymamy klawiaturę!

Samsung ruszył ze specjalną promocją na tablet Galaxy Tab S7 FE 5G, którego sprzedaż rozpoczęła się w Polsce. Przy zakupie urządzenia, będziemy mogli dobrać sobie dodatkową klawiaturę za darmo!

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G już w Polsce

Jeśli zastanawialiśmy się nad zakupem mocniejszego tabletu z Androidem, to Samsung właśnie ruszył z ofertą na Galaxy Tab S7 FE 5G, czyli na najnowsze urządzenie z większym ekranem od tego producenta. Wyposażono go w 12,4-calowy wyświetlacz z rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli (WQXGA) i możliwość łączenia się z sieciami 5G, co wciąż jest dość rzadko spotykane w kategorii tabletów.

Oprócz tego zadbano w nim o solidny zapas mocy przez wyposażenie go w procesor Qualcomm Snapdragon 750G (2x 2,2 GHz + 6x 1,8 GHz) oraz 6 GB RAM-u. W podstawowej wersji dostaniemy także 128 GB pamięci wewnętrznej na system i pliki. Do robienia okazjonalnych zdjęć może przydać się 8-megapikselowy aparat główny, a przednia 5-megapikselowa kamera w sam raz nada się do uczestnictwa w wideokonferencjach. Bateria tabletu o pojemności 10090 mAh ładowana jest przez port USB-C z mocą 45 W. O solidny dźwięk mają zadbać głośniki AKG ze wsparciem dla Dolby Atmos.

W zestawie z Galaxy Tab S7 FE 5G nabywca dostaje rysik, dzięki któremu będzie mu łatwiej zapanować nad dokumentami i projektami graficznymi. Można będzie je tworzyć w darmowej, 6-miesięcznej wersji programu Clip Studio Paint lub 30-dniowej wersji aplikacji Canva Pro. Oprócz tego przyda się bezpłatny dostęp do apki stworzonej specjalnie w celu tworzenia notatek – Noteshelf.

W Polsce nowy tablet Samsunga wyceniono na 3199 złotych. Jeśli zdecydujemy się na jego zakup, warto pamiętać o tym, że należy nam się do niego gratis w postaci klawiatury!

Zorganizuj sobie dodatkową klawiaturę wartą 599 złotych

Kupując Galaxy Tab S7 FE 5G u jednego z partnerów handlowych Samsunga (na przykład w Media Expert, ale także w innych elektromarketach oraz u operatorów), można otrzymać gratis wyposażone w klawiaturę etui Book Cover Keybord Slim o wartości 599 złotych. Należy w tym celu podjąć kilka kroków:

Wybrać i kupić wybrany tablet Galaxy Tab S7 FE w dniach od 18.06 do 04.07.2021 r. Aktywować swój tablet do 07.07.2021 r., uruchamiając go z aktywną kartą SIM oraz logując się do aplikacji Samsung Members. Wypełnić formularz zgłoszeniowy do promocji, dostępny po zalogowaniu do aplikacji Samsung Members na naszym nowym urządzeniu do 10.07.2021 r. Uwaga: należy dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 10 dni roboczych Samsung wyśle do nas Book Cover Keyboard Slim.

Nie są to szczególnie wymagające warunki, ale trzeba pamiętać, że promocja nie dotyczy tylko modelu Galaxy Tab S7 FE w wersji Wi-Fi (bez modemu). Więcej informacji na temat promocji znajdziemy na dedykowanej stronie oraz w Regulaminie.