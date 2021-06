Myślisz o zakupie tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE? Zapomnij o comiesięcznych aktualizacjach

Samsung bardzo sprawnie radzi sobie z aktualizacjami dla swoich smartfonów. Najwyraźniej tablety to trochę inna materia, skoro Galaxy Tab S7 FE będzie otrzymywać je tylko raz na kwartał.

Polityka aktualizacji Samsunga

Ogólnie rzecz biorąc, Samsung może być stawiany jako przykład tego, jak skutecznie aktualizować swoje urządzenia. Zwłaszcza smartfonom zapewnia się bardzo dobre wsparcie. I choć firmie daleko do Apple, które jest w stanie proponować najnowszy system operacyjny właścicielom sześcioletnich telefonów, to Koreańczycy gwarantują 3-letnią opiekę software’ową nad urządzeniami mobilnymi.

Rzecz jasna, nie chodzi o to, że przez cały okres 3 lat dosłownie każdy sprzęt Samsunga będzie miesiąc w miesiąc dostawał poprawki zabezpieczeń i kolejne wersje systemu Android. Samsung ma „drabinkę”, na której stawia poszczególne modele urządzeń. Zwykle sprzęty flagowe znajdują się na samym jej szczycie, otrzymując regularne, comiesięczne aktualizacje. Na szczebel niżej wędrują nieco starsze flagowce oraz urządzenia ze średniej półki – te dostają update’y kwartalne. Na samym spodzie znajdują się już bardziej leciwe ex-flagowce i mające już na karku przynajmniej rok sprzęty średniopółkowe.

Powyższy opis jest dość mocnym uproszczeniem, a ponadto wszystko to podlega nieustannym rotacjom z uwagi na starzenie się sprzętu. Warto jednak zapamiętać, że jeśli smartfon czy tablet jest flagowy, to ląduje wśród najczęściej aktualizowanych modeli. Chyba, że jest Galaxy Tab S7 SE.

Galaxy Tab S7 SE z kwartalnymi aktualizacjami

Strona wsparcia Samsunga podaje, że nowy tablet Galaxy Tab S7 FE nie będzie aktualizowany raz w miesiącu, a tylko kwartalnie. To odrobinę dziwne, ponieważ jest to sprzęt z wysokiej półki. W tym roku Koreańczycy nie pokazali mocniejszego tabletu, więc zakładaliśmy, że będzie on wspierany równie dobrze, jak jeszcze kilka miesięcy temu Galaxy Tab S7. O ile wcale nie dziwi znalezienie na tym samym szczeblu aktualizacji raczej niedrogiego Galaxy Tab A7 Lite, tak decyzja odnośnie kompletnie innego, wyraźnie lepiej wyposażonego Galaxy Tab S7 FE jest po prostu dziwna.



Samsung Galaxy Tab A7 Lite

To, czy i jak często dany tablet z Androidem będzie aktualizowany, raczej nie zdecyduje o jego zakupie, ale trzeba powiedzieć, że po Samsungu spodziewalibyśmy się czegoś więcej. Zwłaszcza, że firma samodzielnie ustawiła sobie poprzeczkę dość wysoko.