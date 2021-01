Nowe funkcje tabletów Samsung Galaxy Tab S7/S7+ po aktualizacji do Androida 11

Producenci elektroniki znacznie chętniej zajmują się aktualizacjami systemu dla smartfonów niż dla tabletów. Nic w tym dziwnego – tablety nie są już tak popularne jak kiedyś, a na ich sprzedaży nie zarabia się takich pieniędzy na telefonach. Na szczęście Samsung nie zapomina o wciąż dość świeżych Galaxy Tab S7 i Galayxy Tab S7+.

Aktualizacja tabletów Galaxy Tab S7 do One UI 3.1

Flagowy tablet Samsunga, Galaxy Tab S7+ miał swoją premierę w sierpniu ubiegłego roku. Od początku ukazywany był jako konkurent dla iPada Pro, i pod pewnymi względami właściwie mu dorównuje, choć jeśli chodzi o wydajność, to nie udało mu się osiągnąć poziomu porównywalnych produktów z Cupertino.

Samsung Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski)

Tablet Samsunga sprzedawany był z Androidem 10 i nakładką One UI 2.5 na pokładzie. Ponieważ jednak szereg najważniejszych smartfonów Koreańczyków ostatnimi czasy otrzymało aktualizację do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0 (a niektóre czekają już na One UI 3.1), przyszła także pora na tablety Galaxy Tab S7.

Powtarzające się zgłoszenia wskazują na to, że stosowna aktualizacja już pojawiła się na pierwszych urządzeniach i w najbliższych dniach powinna dotrzeć do większości właścicieli Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+.

Co nowego w One UI 3.1 na tabletach?

Część nowych funkcji przeniesiona jest ze smartfonowej wersji One UI 3.1, którą można spotkać na przykład w Galaxy S21. Inne zaś są przypisane tylko tabletom i pomagają jeszcze lepiej komunikować się z innymi urządzeniami – smartfonem oraz komputerem.

Na przykład, dzięki nowej nakładce, treści, które trafią do schowka systemowego w naszym Galaxy S21, będzie można wkleić w dowolne okno tekstowe w Galaxy Tab S7. Rozbudowane także są opcje przenoszenia dotychczasowej pracy w aplikacji z jednego urządzenia mobilnego na drugie. Wydaje się to bardzo fajnym rozwiązaniem dla tych, którzy wiecznie żonglują sprzętami w pracy lub podczas użytku domowego.

Inną opcją jest możliwość udostępnienia klawiatury Book Cover od tabletu dla smartfona Galaxy S21 – oczywiście o ile znajdziemy zastosowanie dla takiego scenariusza. Dodatkowo, słuchawki Galaxy Buds Pro będą mogły dynamicznie przełączać się między naszym telefonem i tabletem, w zależności od tego, które urządzenie jest aktualnie używane. Praktyczna rzecz!

Aktualizacja wprowadza także opcję używania tabletu Galaxy Tab S7 jako dodatkowego ekranu. Mając do dyspozycji komputer z Windowsem 10, będziemy mogli zyskać dodatkowy pulpit, bez podłączania kabli. Inną wariacją na temat tej funkcji jest możliwość włączenia klonowania obrazu z ekranu monitora głównego i wyświetlanie go na tablecie.

Powyższe funkcje skupiają się głównie na ulepszeniu doświadczenia z użytkowania tabletów jako elementu większej grupy urządzeń. Kiedy ktoś ma do dyspozycji całe środowisko sprzętów Samsunga, mają szansę dostrzec ich sens i wygodę, jaką zapewniają.