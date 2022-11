Dysk Seagate z motywem Gwiezdnych Wojen – nie szybkość, a Moc będzie z nami

Nie ważne, czy kibicujecie Rebelii czy jednak zawsze trzymaliście z Darthem Vaderem – nowa limitowana kolekcja dysków od Seagate spodoba się każdemu fanowi Gwiezdnych Wojen.

Seagate z wizerunkiem Luke’a Skywalkera

MOCna seria Seagate z motywami znanymi z największego kinowego (i nie tylko) uniwersum opiera się na podzespołach dysków FireCuda. Mamy więc do dyspozycji dysk talerzowy w formacie 2,5″ o pojemności 2 TB, oparty na interfejsie USB 3.2 pierwszej generacji. Jest to konstrukcja zewnętrzna, idealnie sprawdzająca się w przechowywaniu dużych plików, po które sięgamy na tyle rzadko, że sprzęt nie musi być podpięty do urządzenia na stałe.

Źródło: Techeblog

W przypadku dysków Seagate z wizerunkami bohaterów znanych z sagi George’a Lucasa możemy podpiąć je nie tylko do PC, ale również Maca, PlayStation oraz Xboxa. To, co jednak najbardziej przyciąga w specjalnej kolekcji HDD amerykańskiego producenta, to kolorowe diody znajdujące się w obudowie, które współgrają z grafikami widocznymi na obudowie.

Dysk z wizerunkiem Luke’a Skywalkera świeci się na niebiesko, czerwone LED-y to oczywiście HDD z Darthem Vaderem, a Han Solo otrzymał klasyczny, biały kolor kojarzący się z Sokołem Millennium. Jeżeli jednak podepniecie HDD do komputera i zainstalujecie oprogramowanie Seagate Toolkit, nie będzie ograniczeni pojedynczym kolorem i dowolnie skonfigurujecie oświetlenie dysku.

Źródło: Techeblog

Nie jest to pierwsza współpraca Seagate’a z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wcześniej firma wypuściła również dyski z wizerunkiem Boby Fetta, Grogu, czy Mandalorianina. Dla komputerów osobistych powstała również seria wewnętrznych dysków SSD, korzystająca zarówno z interfejsu SATA, jak i pod gniazdo PCIe 4. generacji. Występują one w pojemnościach 500 GB oraz 1 TB i z wyglądu mają przypominać mandaloriańską stal.

W każdym pudełku z HDD znajdziemy kompatybilny kabel, dzięki czemu nie trzeba szukać po sklepach odpowiedniego przewodu spełniającego standardy dysku. Dodatkowo Seagate oferuje rok dostępu do usługi Rescue Data Recovery, zajmującą się odzyskiwaniem danych.

Dyski powinny być wkrótce dostępne w autoryzowanych sklepach z elektroniką. Cena za HDD m.in. z wizerunkiem największego czarnego charakteru w (odległej) galaktyce, wynosi 669 złotych.