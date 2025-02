Dragon Age: Straż Zasłony w marcowym PlayStation Plus

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Dragon Age: Straż Zasłony pojawi się w najbliższym, marcowym PlayStation Plus, przyćmiewając przy tym dwa pozostałe, choć nadal solidne tytuły.

Nowy Dragon Age idzie na rekord

Biorąc pod uwagę liczbę tytułów, jaka pojawiła się od początku rozdawania co miesiąc gier w ramach PlayStation Plus, trudno by było odnaleźć tytuł, który trafił tak szybko po premierze do usługi (pomijając gry typu Stray, które były dostępne w dniu premiery). Dragon Age: Straż Zasłony zadebiutował na rynku 31 października 2024 roku, co oznacza, że od premiery do wizyty w PS+ minęły niecałe 4 miesiące.

Sytuacja nie powinna być dla niektórych zaskoczeniem. EA przyznało całkiem niedawno, że gra nie spełniła oczekiwań finansowych. Całość wygląda teraz jak próba minimalizowania strat. Przy takim obrocie spraw jest szansa, że grę uruchomi spora liczba graczy lub – wręcz przeciwnie – pomyślą, że skoro gra potrzebowała tylko 118 dni, by trafić do abonamentu, to musi być strasznie przeciętne.

Mam jednak nadzieję, że ciekawość zwycięży i może być to ratunek dla niepewnej przyszłości BioWare, które od czasu Mass Effect: Andromeda nie wydało gry, która satysfakcjonowałaby Electronic Arts.

Co jeszcze pojawi się w PlayStation Plus?

Marcowy abonament Sony uzupełnia Sonic Colors: Ultimate. Platformówka pierwotnie zadebiutowała na Wii w 2007 roku. Wersja Ultimate to ostateczna edycja, która – oprócz przeniesienia tytułu na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch -oferuje nową zawartość, ścieżkę dźwiękową, opcje personalizacji czy wyścigi przeciwko Metal Sonicowi.

Ci, którzy za dzieciaka mieli swojego ulubionego Żółwia Ninja (dla mnie był to Michaelangelo, dzisiaj bardziej skłaniam się ku Donatello 😉), ucieszą się natomiast z Teenage Mutant Ninja Turles: The Cowabunga Collection. Jest to zbiór 13 klasycznych odsłon z Żółwiami w roli głównej – od TMNT z 1989 roku po TMNT: Tournament Fighters z 1994 roku.

Gry pierwotnie trafiły na NES-a, SNES-a, Game Boy’a, Segę Genesis oraz automaty. Tytuły otrzymały stany zapisu, opcję przewijania, a w niektóre z nich zagramy z innymi po sieci. Kiedy nie będziemy zajęci obijaniem złoczyńców, możemy odwiedzić cyfrowe muzeum z grafikami, szkicami i materiałami stworzonymi na potrzeby gier.

Nowości pojawią się w PlayStation Plus 4 marca 2025 roku. Przypominam, że do tego czasu możecie jeszcze przypisać PayDay 3, High on Life oraz Pac-Man World: Re-Pac.