Aktualne promocje na sprzęt Samsunga to czyste złoto – np. Galaxy Note 20 o 1000 złotych taniej i ze smartwatchem gratis

Święta już niedługo, co oznacza, że wchodzimy w okres przedświątecznego szału zakupowego. Z tej okazji możemy skorzystać z ciekawej oferty na smartfony Samsunga. Do droższych modeli z serii Galaxy Fold, Galaxy Note i Galaxy S odbierzemy darmowe smartwatche lub słuchawki, a do tańszych – opaski sportowe.

Szczegóły promocji na sprzęt Samsunga

Zacznijmy od tego, że u naszego partnera, tj. w sieci sklepów Media Expert, aktualnie trwają promocje na wybrane smartfony Samsunga. Niewątpliwie do najciekawszych należą następujące:

Samsung Galaxy Note 20: 3399 złotych (obniżka z 4349 złotych),

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 5349 złotych (obniżka z 5949 złotych),

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 12 GB/128 GB: 5482 złotych (obniżka z 5999 złotych).

Ale to dopiero początek :)

Nabywcy wybranych smartfonów i tabletów Samsunga mogą wybrać konkretny gratis – w zależności od sprzętu, na który się zdecydują, są to: Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds+, Galaxy Fit2 lub bezprzewodowy kontroler MOGA X5 i trzy miesiące Game Pass Ultimate.

Lista gratisów przedstawia się następująco:

Samsung Galaxy Z Fold2 / Z Flip / Z Flip 5G – smartwatch Galaxy Watch3,

Samsung Galaxy Note 20 /Note 20 5G / Note 20 Ultra 5G – smartwatch Galaxy Watch,

Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20+ 5G / S20 Ultra – smartwach Galaxy Watch,

Samsung Galaxy S20 FE / S20 FE 5G – słuchawki Galaxy Buds+,

Samsung Galaxy A51 / A 51 5G / A71 – opaska Galaxy Fit2,

Samsung Galaxy Tab S7/ S7+ – kontroler MOGA X5 i 3 miesiące Game Pass Ultimate.

Dodatkowo, do wszystkich urządzeń Galaxy, objętych promocją i zakupionych podczas jej trwania, dostaniemy 4 miesiące YouTube Premium. A to wciąż nie wszystko, bo powyższa promocja łączy się z kolejną!

Z promocji możecie skorzystać w sklepie Media Expert

Galaxy Note 20 za mniej niż 3000 złotych z Galaxy Watchem gratis!

Dzięki promocji „Zyskaj nawet 6800 złotych„, obejmującej zakupy na minimum dwa produkty, możemy skorzystać z kodu rabatowego K-2057, dzięki któremu jesteśmy w stanie obniżyć cenę jeszcze bardziej.

Samsunga Galaxy Note 20 możemy kupić z 46 milimetrowym Galaxy Watchem za 2955 złotych. Odliczając zegarek (którego cena według porównywarek cenowych to ok. 699 złotych) mamy tegorocznego flagowca za ok. 2255 złotych, a to jest jak najbardziej interesującą ofertą.

Galaxy Note 20 w promocji z Galaxy Watchem – MediaExpert

Promocja ma trwać aż do wigilii, czyli do 24.12 bieżącego roku lub, co oczywiste, do wyczerpania zapasów.