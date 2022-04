Ten popularny niegdyś flagowiec Samsunga wypada z gry. Koniec z aktualizacjami

Samsung wywołał wielkie „wow”, kiedy zaprezentował w 2017 roku flagowego Galaxy S8 – urządzenie bez czytnika linii papilarnych w ramce ekranu i o pięknym designie. Rok później pojawiła się jego poprawiona wersja. Czas płynie jednak nieubłaganie.

Samsung Galaxy S9 traci wsparcie

Dokładnie tak – smartfon, którego premiera odbyła się w marcu 2018 roku nie może już liczyć na jakiekolwiek aktualizacje. Do tej pory i tak pojawiały się one raz na kwartał, ale przyszedł czas na definitywne pożegnanie. Samsung usunął go z listy wspieranych urządzeń.

Samsung Galaxy S9+ (fot. Tabletowo.pl)

Nie oznacza to, że Galaxy S9 oraz Galaxy S9+ przestaną działać z dnia na dzień. Jeśli ktoś jest posiadaczem tego sprzętu, nadal będzie mógł z niego swobodnie korzystać. Liczymy się wtedy się z tym, że Samsung nie zadba już o bezpieczeństwo oprogramowania. Trzeba będzie być bardziej uważnym na to, w co się klika na stronach internetowych i w SMS-ach.

Ostatnim dużym pakietem aktualizacyjnym dla Galaxy S9 był upgrade do Androida 10. Sprzęt nie ma już żadnych szans na otrzymanie nowszego systemu.

Co z nowszymi flagowcami?

Również w 2018 roku, choć nieco później, debiutował Galaxy Note 9. Model ten będzie jeszcze wspierany, ale należy pamiętać, że jego dni również są policzone. Znajduje się już „na wylocie” – także otrzymuje kwartalne poprawki zabezpieczeń.

Z częstszymi powiadomieniami o aktualizacji musi pożegnać się też Galaxy S10 z 2019 roku. Został on przeniesiony do sekcji kwartalnych update’ów. Ostatnie poprawki otrzymał w marcu. Ostatecznie, wsparcie dla modeli z tej serii zostanie zakończone w przyszłym roku.