Żegnaj, stary druhu. Samsung Galaxy S8 nie będzie już dostawał żadnych aktualizacji

Smartfony Samsung Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ to jedne z najbardziej udanych modeli mobilnych urządzeń od producenta z Korei Południowej. Niektórzy wciąż z nich korzystają. Jeśli jednak ktoś liczy na jakiekolwiek aktualizacje na tak wiekowy sprzęt, to musimy go rozczarować.

Koniec z aktualizacjami dla Galaxy S8

Jeśli ktoś planuje wciąż korzystać ze swojego egzemplarza Galaxy S8 lub Galaxy S8+, to będzie musiał zadowolić się aktualną wersją oprogramowania urządzenia. Samsung nie planuje już wydawać żadnych aktualizacji dla tych telefonów. Staje się to jasne, gdy przejrzymy listę obsługiwanych smartfonów na stronie wsparcia Samsunga. Wspomniane modele „wypadły” z sekcji urządzeń, na które producent przygotowuje poprawki zabezpieczeń systemu dwa razy do roku.

Wcale nie dziwi, że Samsung pozwolił odejść swoim dawnym flagowcom. Od premiery Galaxy S8 i Galaxy S8+ minęły już ponad cztery lata. Smartfony te dostały dwie duże aktualizacje systemu (do Androida 8 oraz 9) oraz wiele ulepszeń nakładki systemowej oraz paczek z poprawkami bezpieczeństwa. Już rok temu było jasne, że urządzenia te nie dostaną Androida 10.

Samsung Galaxy S8 / fot: Krzysztof Swoboda

Trudno winić Samsunga za porzucenie Galaxy S8, jako że ten ex-flagowiec był wspierany naprawdę długo – dłużej niż Pixele od Google. Zgodnie z aktualną polityką aktualizacji firmy, większości modeli zapewnia się poprawki bezpieczeństwa przez cztery lata, dystrybuowane ze zmniejszającą się z czasem częstotliwością.

Smartfon, który zmienił branżę

Śmiało można powiedzieć, że Galaxy S8 bardzo mocno wpłynął na to, jak producenci smartfonów podchodzili do projektowania swoich urządzeń. Flagowiec Samsunga w momencie swojej premiery wyglądał olśniewająco – zminimalizowanie ramek okalających ekran spowodowało, że nawet dziś front es-ósemki wygląda bardzo dobrze. Forma urządzenia była tak nienaganna, że producent zdecydował się ją zachować w Galaxy S9, zmieniając jedynie drobiazgi.

Obecnie najstarszymi flagowcami Samsunga, które dostają comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń, są te z rodziny Galaxy S10. Wspomniane Galaxy S9 i Galaxy S9+ otrzymują je już tylko raz na trzy miesiące. Ich wsparcie zakończy się ostatecznie w 2022 roku.