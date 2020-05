Samsung Galaxy S8(+) będzie rzadziej otrzymywać aktualizacje

Premiera Galaxy S8 i Galaxy S8+ odbiła się szerokim echem, bowiem były to pierwsze „bezramkowe” smartfony Samsunga. Mimo upływu czasu (flagowce te zadebiutowały w marcu 2017 roku), niektórzy klienci wciąż są nimi zainteresowani. Obecni i przyszli muszą się jednak liczyć z tym, że ex-flagowce południowokoreańskiej marki będą rzadziej otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.

Galaxy S8 i Galaxy S8+ zapoczątkowały nowy rozdział w historii Samsunga. Koreańczycy zrezygnowali z dopisku „Edge”, ponieważ jeden i drugi model miał obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, a do tego ekrany pokryły jeszcze większą część panelu przedniego. Stylistyka ta była kontynuowana w serii Galaxy S9, natomiast w rodzinie Galaxy S10 ponownie zdecydowano się na poważne zmiany (pojawiło się okrągłe lub owalne wycięcie i powrócił smartfon z płaskim wyświetlaczem).

Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ będą rzadziej otrzymywać aktualizacje

Po latach Galaxy S8 i Galaxy S8+ nie wywołują już takiego efektu WOW jak w momencie premiery, ale wciąż używają ich miliony użytkowników na całym świecie. High-endy mają bowiem to do siebie, że znacznie wolniej się starzeją – drugą młodość może im przywrócić zwykła wymiana baterii (choć w tym celu konieczne jest udanie się do wykwalifikowanego serwisu – lepiej nie robić tego na własną rękę).

Kolejnym argumentem za ciągłym używaniem Galaxy S8 i Galaxy S8+ jest fakt, że pomimo upływu ponad trzech lat od ich premiery, oba smartfony nadal są wspierane i otrzymują aktualizacje. Od tej pory Samsung będzie to jednak robił rzadziej, przynajmniej jeśli chodzi o udostępnianie łatek zabezpieczeń Androida. Flagowce z 2017 roku zostały bowiem przeniesione do grupy urządzeń, które mają dostawać tego typu update’y co kwartał.

Właściciele Galaxy S8 i Galaxy S8+ powinni natomiast porzucić nadzieje na aktualizację do Androida 10, ponieważ te smartfony jej nie otrzymają. To jednak można zrozumieć, gdyż dostały już dwie (do Androida Oreo i Pie), co jest standardem w przypadku flagowych smart-telefonów z Androidem.

Nie wiadomo, kiedy Samsung całkowicie zakończy wsparcie dla Galaxy S8 i Galaxy S8+, ale można podejrzewać, że stanie się to w 2021 roku. Przy okazji warto przypomnieć, że w zeszłym miesiącu oficjalnie na aktualizacyjną emeryturę zostały odesłane Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge (po czterech latach od premiery).

Źródło: Samsung via GSMArena