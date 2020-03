Nie będzie niespodzianki. Samsungi Galaxy S8 i Note 8 bez aktualizacji do Androida 10

W ostatnich latach smartfony z Androidem dostają, co do zasady, dwie duże aktualizacje systemu operacyjnego. W przypadku Samsungów Galaxy S8 i Galaxy Note 8 drugą aktualizacją był Android 9.0 Pie. Wiemy już, że producent nie zrobi wyjątku od reguły i Androida 10 na flagowcach Samsunga sprzed trzech lat nie zobaczymy.

Obietnica dwóch dużych aktualizacji w przypadku flagowców Samsunga, które zadebiutowały na rynku w 2017 roku została zrealizowana wraz z uaktualnieniem do Androida 9.0 Pie, które dokonało się kilka miesięcy temu. Co istotne, zarówno Galaxy S8, Galaxy S8+, jak i Galaxy Note 8 w dalszym ciągu otrzymują łatki bezpieczeństwa.

Ostatnia datowana jest na ubiegły miesiąc, przez co ich posiadacze mogą być spokojni o bezpieczeństwo ich urządzeń. Co istotne, zarówno Android 9.0, jak i 10, nie wnosiły rewolucyjnych zmian. Owszem, były one liczne, ale nie na tyle istotne, by mówić o znaczącym rozwinięciu możliwości smartfonów, które aktualizacje otrzymały.

W praktyce oznacza to, że Samsungi Galaxy S8 i Galaxy Note 8 to w dalszym ciągu ciekawe telefony, którymi warto się zainteresować zwłaszcza wtedy, gdy uda się je znaleźć w atrakcyjnych cenach. Ich obecni posiadacze w żadnym wypadku nie muszą rozważać wymiany smartfonów jeszcze przez co najmniej rok, a nowi, którzy zdecydują się na ich zakup, otrzymają flagowce z krwi i kości, które w dodatku nie powinny zanadto obciążyć budżetu domowego.

Stagnacja czy stabilizacja?

Mając na uwadze, że trzyletnie flagowce Samsunga to nadal ciekawe propozycje, pojawia się pytanie, czy na rynku smatrtfonów zapanował marazm i stagnacja, a wprowadzane zmiany (skoncentrowane głównie wokół aparatów, bezramkowości i cyferkach w benchmarkach) to tylko kosmetyka mająca za zadanie podtrzymać wyniki sprzedażowe, czy może mówimy o pożądanym zjawisku stabilizacji, gdzie nie trzeba wymieniać smartfona tak często jak kiedyś, by wciąż cieszyć się dostępem do najnowszych rozwiązań i zadowalającą wydajnością.

Moim zdaniem to jak najbardziej pozytywny znak. Dobrze wiedzieć, że raz zainwestowane w nowoczesny smartfon pieniądze gwarantują spokój z podobnymi wydatkami na dłuższy okres niż wcześniej.

