Samsung Galaxy S25 Ultra przyniesie zmianę, którą docenią wymagający użytkownicy

Samsung powoli szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej odsłony swojego flagowego modelu, czyli Galaxy S25 Ultra, który ma zadebiutować na początku 2025 roku. Choć premiera wciąż przed nami, do sieci trafiło już wiele informacji i spekulacji dotyczących tego, co nowego zaoferuje ten sprzęt. Czego możemy się spodziewać?

Co już wiemy o Galaxy S25 Ultra?

Na podstawie dotychczasowych doniesień możemy wnioskować, że Galaxy S25 Ultra będzie nieco różnił się od swoich poprzedników pod kątem designu. Urządzenie ma być wyposażone w nieco większy wyświetlacz – o przekątnej 6,86 cala (poprzednik miał 6,8″) – a obudowa, dzięki zredukowaniu szerokości bocznych ramek aż o 31% – ma być mniejsza. Dzięki temu sprzęt będzie bardziej kompaktowy – jego szerokość ma wynosić 77,6 mm, podczas gdy Galaxy S24 Ultra jest szeroki na 79 mm.

Pod względem konstrukcji, smartfon ma mieć bardziej zaokrąglone rogi, co ma wpłynąć na poprawę wygody trzymania w dłoni. Kolejną nowością jest zmniejszenie wagi urządzenia, co z pewnością będzie zauważalne podczas codziennego użytkowania. Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych materiałów, Galaxy S25 Ultra ma być również bardziej wytrzymały.

rendery przedstawiające Samsunga Galaxy S25 Ultra (źródło: Android Headlines)

Samsung zadowoli nawet najbardziej wymagających

Największa zmiana, która ma przyciągnąć wymagających użytkowników, to zwiększenie pamięci operacyjnej w Galaxy S25 Ultra. Według najnowszych doniesień, model ten będzie dostępny z 16 GB RAM, co jest znaczącym ulepszeniem w stosunku do poprzednich wersji, gdzie standardem było 12 GB.

Ten upgrade został już „100% potwierdzony” przez informatora. Dodatkowo smartfon ma wykorzystywać najnowsze moduły LPDDR6 DRAM, które oferują lepszą wydajność i efektywność energetyczną niż poprzednie generacje. Dzięki temu urządzenie ma zapewnić jeszcze płynniejsze działanie, zarówno podczas korzystania z zaawansowanych aplikacji, jak i w trakcie wielozadaniowej pracy.

The S25 Ultra will definitely have a 16GB RAM version, this is 100% confirmed, don't worry. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 27, 2024

Co więcej, leaksterzy podają, że smartfon będzie napędzany przez procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy chipset Qualcomma, który ma zapewnić znaczny wzrost wydajności procesora oraz układu graficznego. Galaxy S25 Ultra zapowiada się wiec na mocnego zawodnika na rynku flagowców. Z pewnością w nadchodzących miesiącach poznamy znacznie więcej szczegółów na jego temat.