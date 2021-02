Lubimy jasny i klarowny podział na smartfony z niskiej, średniej i wysokiej półki. Czasami producenci wprowadzają jednak na rynek urządzenia, których nie da się jednoznacznie zakwalifikować i wsadzić do jednej szuflady. Podobnie będzie w przypadku modelu Samsung Galaxy F62.

Nie do końca wiadomo, po co Samsung stworzył nową serię smartfonów, ale wygląda na to, że zamierza ją sukcesywnie rozwijać w odpowiednim tempie. Pierwszy model z tej linii, Galaxy F41, który zadebiutował na początku października 2020 roku, już wkrótce doczeka się towarzysza w postaci Galaxy F62.

Specyfikacja Samsung Galaxy F62 – będzie zaskakująco mocnym średniakiem

Pierwsze, szczątkowe informacje na temat tego smartfona pojawiły się już wcześniej, natomiast teraz mamy pełniejszy obraz modelu Samsung Galaxy F62. I wygląda on dość… ciekawie, bo zaskakująco „mocno”.

Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Exynos 9825, który trafił do flagowców z serii Galaxy Note 10. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się też 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (zapewne z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD). Taka specyfikacja Samsung Galaxy F62 z pewnością zainteresuje użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności.

Samsung Galaxy F62 (źródło: 91mobiles)

To jednak jeszcze nie koniec mocnych stron tego smartfona, bowiem zostanie on wyposażony również w akumulator o ogromnej pojemności, bo aż 7000 mAh. Nie wyobrażamy sobie, aby producent nie dodał obsługi szybkiego ładowania, aczkolwiek na razie nie wiadomo, czy ograniczy się do 15 W, czy pokusi o wsparcie dla 25 W, podobnie jak w Galaxy M51 (który też ma baterię o takiej pojemności).

Specyfikacja Samsung Galaxy F62 obejmie również wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+, jednak nie wiemy, czy czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z ekranem, czy znajdzie się na bocznej krawędzi lub panelu tylnym. Wiadomo natomiast, że w wycięciu pojawi się 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na panelu tylnym Samsung ma natomiast umieścić cztery aparaty, w tym główny o rozdzielczości 64 Mpix. Ponadto na pokładzie urządzenia nie zabraknie 3,5 mm złącza słuchawkowego i portu USB-C. Smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 i będzie prawdopodobnie pierwszym nieflagowcem z fabrycznie wgranym interfejsem One UI 3.1.

Specyfikacja Samsung Galaxy F62 obejmie także dwie wersje kolorystyczne: zieloną i niebieską. Smartfon podobno już wkrótce zadebiutuje w Indiach. Niewykluczone, że na innych rynkach będzie dostępny jako Galaxy M62.