Google wysłał na emeryturę kolejną wersję Androida

W październiku skończyłby dziesięć lat od oficjalnej premiery. Wprowadził m.in. możliwość sprawdzania ilości RAM-u przez API, a jego kultowa nazwa wzięła się z dwudniowych negocjacji, po których żadna ze stron nie miała z tego zysku. Wiecie już, o której wersji Androida mowa?

Android słodki jak batonik

KitKat był siódmą wersją (biorąc pod uwagę duże, oficjalne wydania i pomijając Honeycomba dedykowanego tabletom) systemu Google dla smartfonów. Wersję 4.4 poprzedziły inne edycje z „czwórką” z przodu, czyli Jelly Bean (od 4.1 do 4.3) oraz Ice Cream Sandwich (4.0). Ta wersja Androida skupiała się przede wszystkim na optymalizacji pracy systemu na budżetowych urządzeniach. Pierwszym smartfonem, który mógł pochwalić się „batonikowym” Androidem był Nexus 5 opracowany przez Google wspólnie z LG.

Skąd w ogóle nazwa KitKat? John Lagerling, szef ds. globalnych partnerstw Androida wspólnie z zespołem zauważył, że Key Lime Pie (tarta limonkowa) to ciasto, którego smak nie jest szeroko rozpoznawalny na całym świecie. Po kilku burzach mózgów padła nazwa „KitKat”. Pomysł tak spodobał się Lagerlingowi, że zadzwonił od do odpowiedniej osoby w Nestle i w ciągu dwóch dni umowa przedwstępna była gotowa. Sfinalizowaną ją na targach MWC w lutym 2013 roku. Współpracę utrzymywano w tajemnicy, w tym przed pracownikami Google i programistami Androida aż do dnia oficjalnej prezentacji we wrześniu 2013 roku.

Google odcina KitKata od aktualizacji

W październiku 2022 roku z KitKata korzystało 1,39% aktywnych smartfonów na Androidzie. Jeszcze wtedy gigant z Mountain View uznawał, że warto podtrzymywać ten system. W tym miesiącu popularność spadła jednak poniżej 1% i biorąc pod uwagę naturalną kolej rzeczy, będzie wciąż spadać. KitKat korzystający z API 19 i 20 nie otrzyma zatem aktualizacji usług Play powyżej APK o wersji 23.30.99.

Gdybym miał wskazać ostatni raz, kiedy korzystałem z KitKata, to najprawdopodobniej rozmawialibyśmy o okolicach 2017 roku. Wtedy, po kilku latach używania modelu Sony Xperia SP, przesiadłem się na Xiaomi Redmi 4, który startował już z poziomu Androida 6.0.1, znanego jako Marshmallow.

Uniknę ckliwych komentarzy o znaczeniu tej wersji systemu Google dla świata, bo przy tak błyskawicznie zmieniającym się rynku ciężko mieć wyrobioną i zapamiętaną opinię o dziesięcioletnim systemie. Pozostaje zatem powiedzieć: c’est la vie, KitKat.