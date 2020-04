Wiemy coraz więcej o „fasolkach” Samsung Galaxy Buds Bean – będzie ANC

O potencjalnych nowych przedstawicielach rodziny słuchawek Galaxy Buds pisaliśmy dla Was już kilka dni temu. Samsung Galaxy Buds Bean lub Samsung Galaxy Bean odkrywają przed nami kolejne tajemnice. Tym razem jest to aktywna redukcja szumów oraz potencjalna cena w kraju producenta.

Z linią Galaxy Buds znamy się już od dłuższego czasu i można by rzec, że z punktu widzenia konsumenta jest to udana przyjaźń. Co więcej, Samsung zdaje się stopniowo rozwijać swój produkt i przykładać do niego coraz większą uwagę – dość powiedzieć, że w naszych redakcyjnych testach model Galaxy Buds otrzymał ocenę 8,5/10, podczas gdy jego nowsza odsłona – Galaxy Buds+ – już 9/10. Samsung jednak zdaje się sięgać jeszcze dalej i coraz częściej mówi się o słuchawkach w kształcie fasolki, nazwanych z tego powodu Samsung Galaxy Buds Bean lub Samsung Galaxy Bean.

Samsung Galaxy Buds Bean – muzyczne fasolki

O tyle, o ile Samsung Galaxy Buds i Samsung Galaxy Buds+ są słuchawkami dokanałowymi, tak Samsung Galaxy Buds Bean mają być douszne. Przyznam szczerze, że moje pierwsze wrażenie dotyczące tych słuchawek to… „tak powinny wyglądać AirPods Pro„. Charakterystyczna konstrukcja douszna, jakby udoskonalona, bo lepiej wpasowująca się do naszego ucha.

Ale jest coś jeszcze, bo… ANC. Aktywna redukcja szumów to funkcja, która ma wyróżniać AirPods Pro na tle swoich „zwykłych” poprzedników. W parze tym poszła zmiana konstrukcji – najlepszy model jest dokanałowy, a nie douszny jak wcześniej. Samsung poprzez model Galaxy Buds Bean prawdopodobnie będzie chciał udowodnić, że aktywna redukcja szumów w słuchawkach dousznych ma sens. Tak, jak próbował zrobić to Huawei w swoich FreeBuds 3.

Douszne ANC w przyzwoitej cenie

No, ale dość o konkurencji. Pozwólcie, że pominę szczegóły techniczne, o których wiedzieliśmy wcześniej – o nich pisał Tomek w tym wpisie. Istotne jest jednak to, że Galaxy Buds Bean zostaną wyposażone w trzy mikrofony docelowo umożliwiające implementację aktywnej redukcji szumów. Co więcej, fasolki mają pracować na baterii aż 11 godzin – tyle samo, co pozbawiony ANC poprzedni model.

W tym wszystkim interesująca jest jeszcze cena. Jak donosi koreański portal źródłowy, Samsung Galaxy Buds Bean zostaną wycenione na mniej więcej 170000 wonów, a więc równowartość 605 złotych. Myślę jednak, że nie ma co nastawiać się na to, że fasolki będą aż tak tanie – pokusiłbym się raczej o wniosek, że będą kosztować mniej więcej tyle, co aktualnie dostępne na rynku modele ze stajni Samsunga.

Kiedy zadebiutują fasolki?

Ten sam przeciek wspomina, że Samsung Galaxy Buds Bean zadebiutują przy okazji premiery innego wyczekiwanego urządzenia – nowego przedstawiciela linii Galaxy Note. Jak będzie w rzeczywistości? Cóż, myślę, że powinniśmy się przekonać najpóźniej w okolicach sierpnia.

