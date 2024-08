Samsung zapewni tym urządzeniom 7 lat aktualizacji

Samsung ogłosił, że jedne z jego najnowszych urządzeń będą otrzymywać aktualizacje systemu przez 7 lat. To zdecydowanie coś, o czym marzylibyśmy w smartfonach (nie tylko tych flagowych), ale niestety tym razem nie o nich mowa. O jaki sprzęt Samsung zamierza tak zadbać?

7 lat wsparcia dla telewizorów Samsunga z Tizen OS

Samsung ogłosił, że jego najnowsze telewizory AI, wyposażone w system operacyjny Tizen OS, będą otrzymywać aktualizacje przez 7 lat od momentu zakupu. System, który jest sercem inteligentnych funkcji telewizorów Samsunga, będzie regularnie aktualizowany, aby zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych zabezpieczeń i funkcji AI. To zobowiązanie Samsunga ma na celu przedłużenie cyklu życia urządzeń i utrzymanie ich konkurencyjności na rynku przez dłuższy czas. To znaczy, że koreański producent rozciąga swoją obietnicę 7 lat aktualizacji z flagowych smartfonów także na inne urządzenia.

Aktualizacje obejmować będą zarówno poprawki bezpieczeństwa, jak i nowe funkcje, które z czasem mogą znacząco poprawić funkcjonalność i wydajność telewizorów. Mówi się, że mają one obejmować lepsze rozpoznawanie mowy, inteligentne dostosowywanie obrazu czy zaawansowane rekomendacje treści. Dla użytkowników oznacza to, że nawet kilka lat po zakupie będą mogli cieszyć się usprawnieniami, które sprawią, że ich urządzenia pozostaną „na czasie”.

Jakie telewizory Samsunga mogą liczyć na 7-letnie wsparcie?

Jak informuje serwis neowin, nowa polityka aktualizacji obejmie początkowo modele telewizorów AI z 2024 roku, a także niektóre modele wydane w 2023 roku. Decyzja Samsunga o zapewnieniu 7-letniego wsparcia dla Tizen OS ma duże znaczenie dla użytkowników. Przede wszystkim jest to sygnał, że firma poważnie podchodzi do kwestii długowieczności swoich urządzeń i chce, aby klienci mogli cieszyć się ich pełną funkcjonalnością przez wiele lat.

Warto dodać, że Samsung konsekwentnie rozwija swoje oprogramowanie i wprowadza nowe funkcje do swoich urządzeń. Na przykład niedawno firma ogłosiła, że asystent głosowy Bixby Lite, który zyskał wsparcie dla języka polskiego, zostanie wprowadzony do niektórych modeli telewizorów smart. Tutaj sprawdzicie czy nowość będzie dla Was dostępna.