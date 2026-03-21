Samoloty psują klimat? Google wysyła AI na pomoc

Samoloty mają istotny wpływ na zmiany klimatu, przyczyniając się do ocieplania się naszej planety. Firma Google opracowała metodę, która może znacząco zredukować ten negatywny impakt. Ma już nawet pierwsze sukcesy.

Samoloty mają poważny wpływ na zmiany klimatu

Aktualnie lotnictwo odpowiada za ok. 2,5% całej emisji dwutlenku węgla na świecie. W 2022 roku w samej Europie loty emitowały 4% wszystkich gazów cieplarnianych w ogóle i 12% wszystkich gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, który to z kolei całościowo odpowiada za blisko 1/4 całej emisji (więcej generują jedynie energetyka i ciepłownictwo). Tak wynika z raportu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

To wszystko oznacza, że lotnictwo w niebagatelny sposób przyczynia się do zmian klimatycznych. Raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wskazuje, że aż za 1/3 emisji odpowiadają smugi kondensacyjne – to te cienkie, białe linie, które czasem można zauważyć za lecącymi samolotami. Powstają w wyniku zamarzania pary wodnej ze spalin silnikowych w zimnym powietrzu i zatrzymują duże ilości ciepła, które przez to nie jest w stanie opuścić ziemskiej atmosfery.

Sztuczna inteligencja Google jest w stanie pomóc

Stąd logiczny wniosek, że unikanie smug kondensacyjnych (to znaczy odpowiednie planowanie tras lotów, które zminimalizują takie ryzyko) może być dobrym sposobem na to, by zmniejszyć negatywny wpływ lotnictwa na środowisko i klimat. W 2023 roku firma Google nawiązała współpracę z American Airlines, aby sprawdzić, na ile efektywne może być ich unikanie. Udało jej się wówczas wykazać, że korzystanie z prognoz opartych na sztucznej inteligencji jest w stanie zredukować ilość smug kondensacyjnych aż o 54%.

Problem polegał na tym, że identyfikacja odpowiednich lotów nadal wymagała wielu godzin ręcznej koordynacji. Opracowano więc system unikania, który może być zintegrowany z narzędziami, z których korzystają już linie lotnicze. Tak też zrobiono, a następnie przetestowano rozwiązanie podczas 2400 lotów transatlantyckich. Z badania opublikowanego w marcu 2026 roku wynika, że udało się doprowadzić do redukcji o 62%!

Taki wynik nastraja niezwykle entuzjastycznie i firma Google już rozpoczęła kolejny etap badań, który pozwolić ma na jeszcze skuteczniejsze planowanie lotów i unikanie smug kondensacyjnych – w sposób szybki, opłacalny i skalowalny.