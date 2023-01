Tysiące samochodów wzywanych do serwisu. Sprawdź, czy twój model jest na liście

UOKiK opublikował aż 19 komunikatów dotyczących nieprawidłowości w wielu modelach samochodów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jeśli twój model samochodu znalazł się na liście, to lepiej szybko zgłoś się do serwisu.

UOKiK ostrzega kierowców

W ciągu dwóch dni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej opublikował aż 19 komunikatów dotyczących nieprawidłowości, które zgłosili sami producenci samochodów. Niektóre z wad fabrycznych przedstawionych w informacjach urzędu mogą stanowić poważne zagrożenie na drodze.

(źródło: Stefan Schweihofer | Pixabay)

Warto podkreślić, że sprawa dotyczy kilku tysięcy samochodów i to pochodzących od popularnych w naszym kraju producentów. Na liście znalazły się między innymi modele marek takich jak Hyundai, Toyota, czy grupy Volkswagen. Właściciele przedstawionych na liście pojazdów są wzywani do warsztatów producenta w ramach akcji serwisowej.

Jakie samochody znalazły się na liście?

Poniżej prezentujemy pełną listę modeli samochodów, z wyszczególnionymi usterkami, jakie ich dotyczą oraz liczbą pojazdów, które mogą w naszym kraju być objęte tym problemem. Na liście znalazły się:

Hyundai IONIQ 5 (EV) – wyprodukowane w Korei Południowej od 5 lipca 2022 roku do 19 listopada 2022 roku. Na naklejce z numerem VIN mogą znajdować się nieprawidłowe dane masy pojazdu. Na polskim rynku jest 47 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Korei Południowej od 5 lipca 2022 roku do 19 listopada 2022 roku. Na naklejce z numerem VIN mogą znajdować się nieprawidłowe dane masy pojazdu. Na polskim rynku jest 47 takich pojazdów. Skoda, modele: Octavia i Superb (typ: 3T i NX) – wyprodukowane w Czechach od stycznia 2019 roku do lutego 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku są 394 takie pojazdy.

– wyprodukowane w Czechach od stycznia 2019 roku do lutego 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku są 394 takie pojazdy. Skoda Fabia (typ: 5J) – wyprodukowane w Czechach między lutym 2021 roku, a marcem 2021 roku. Środkowa część ramy oparcia tylnego siedzenia może wykazywać zmniejszoną wytrzymałość spoin. W razie wypadku tylny pas bezpieczeństwa może nie zadziałać prawidłowo. Na polskim rynku jest 96 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Czechach między lutym 2021 roku, a marcem 2021 roku. Środkowa część ramy oparcia tylnego siedzenia może wykazywać zmniejszoną wytrzymałość spoin. W razie wypadku tylny pas bezpieczeństwa może nie zadziałać prawidłowo. Na polskim rynku jest 96 takich pojazdów. SEAT, modele: Leon (typ: KL), Ateca (typ: KH), Terraco (typ: KN) i Formentor (typ: KM) – wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy lipcem 2020 roku, a marcem 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku są 803 takie pojazdy.

– wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy lipcem 2020 roku, a marcem 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku są 803 takie pojazdy. Citroën, modele: Spacetourer i Jumpy IV – wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Na polskim rynku są 54 takie pojazdy.

– wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Na polskim rynku są 54 takie pojazdy. SEAT, modele: Leon (KL), Terraco (KN) i Formentor (KM) – wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy październikiem 2020 roku, a lutym 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku są 82 takie pojazdy.

– wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy październikiem 2020 roku, a lutym 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku są 82 takie pojazdy. Volkswagen Polo (typ: AW) – wyprodukowane w Afryce Południowej (Uitenhage) pomiędzy 18.08.2020 roku, a 13.01.2021 roku. Mogły zostać zamontowane tablice przyrządów z nieprawidłowo wykonaną siatką wyznaczającą miejsce przełomu, które umożliwia rozwinięcie się poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera. W przypadku zadziałania poduszki bezpieczeństwa odłamany kawałek tablicy może uszkodzić przednią szybę i prowadzić do uszkodzenia poduszki przez odłamek szkła, przez co nie będzie ona spełniała swego zadania. Na polskim rynku jest 15 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Afryce Południowej (Uitenhage) pomiędzy 18.08.2020 roku, a 13.01.2021 roku. Mogły zostać zamontowane tablice przyrządów z nieprawidłowo wykonaną siatką wyznaczającą miejsce przełomu, które umożliwia rozwinięcie się poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera. W przypadku zadziałania poduszki bezpieczeństwa odłamany kawałek tablicy może uszkodzić przednią szybę i prowadzić do uszkodzenia poduszki przez odłamek szkła, przez co nie będzie ona spełniała swego zadania. Na polskim rynku jest 15 takich pojazdów. Skoda, modele: Kodiaq, Octavia i Superb (typ: NS, NX i 3T) – wyprodukowane w Czechach pomiędzy sierpniem 2020 roku, a lutym 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku jest 1220 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Czechach pomiędzy sierpniem 2020 roku, a lutym 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku jest 1220 takich pojazdów. Volkswagen T-Cross (typ: C1) – wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy 09.09.2020 roku, a 02.07.2021 roku. Może dojść do nieprawidłowego działania lampki kontrolnej w zestawie wskaźników oraz ostrzeżenia akustycznego gdy kierowca zapnie swój pas bezpieczeństwa wcześniej, niż pasażer podróżujący na tylnej kanapie. Oprogramowanie rozpoznaje w takim przypadku zapięcie pasa kierowcy i nie sprawdza już, czy pasażer tylnej kanapy zapiął swój pas. Na polskim rynku jest 266 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Hiszpanii pomiędzy 09.09.2020 roku, a 02.07.2021 roku. Może dojść do nieprawidłowego działania lampki kontrolnej w zestawie wskaźników oraz ostrzeżenia akustycznego gdy kierowca zapnie swój pas bezpieczeństwa wcześniej, niż pasażer podróżujący na tylnej kanapie. Oprogramowanie rozpoznaje w takim przypadku zapięcie pasa kierowcy i nie sprawdza już, czy pasażer tylnej kanapy zapiął swój pas. Na polskim rynku jest 266 takich pojazdów. Peugeot, modele: 208, 2008 i Partner, Opel, modele: Mokka, Corsa i Combo, Citroën, modele: C4 i Berlingo – wyposażone w akumulator wysokiego napięcia. Może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika (ECU) akumulatora trakcyjnego. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw i/lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączeniem silnika podczas jazdy. Na polskim rynku jest 214 takich pojazdów.

– wyposażone w akumulator wysokiego napięcia. Może wystąpić błąd kalibracji oprogramowania sterownika (ECU) akumulatora trakcyjnego. W konsekwencji może dojść do błędnego odczytu napięcia ogniw i/lub temperatury akumulatora, co może skutkować wyłączeniem silnika podczas jazdy. Na polskim rynku jest 214 takich pojazdów. Peugeot, modele: Traveller i Expert 4 zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Na polskim rynku jest 98 takich pojazdów.

Volkswagen, modele: Tiguan (typ: AX), Passat (typ: CB), Golf (typ: CD), Arteon (typ: 3H) i Multivan (typ: T7 i ST) – wyprodukowane w Niemczech pomiędzy kwietniem 2019 roku, a lutym 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku jest łącznie 121 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Niemczech pomiędzy kwietniem 2019 roku, a lutym 2022 roku. Zabezpieczenie w układzie wysokonapięciowym zostało wyprodukowane ze zbyt małą ilością piasku gaśniczego. W przypadku zwarcia dochodzi do zadziałania zabezpieczenia i przerwania przepływu prądu. W przypadku pęknięcia zabezpieczenia i zwarcia w instalacji istnieje ryzyko pożaru. Na polskim rynku jest łącznie 121 takich pojazdów. Volkswagen T7 Multivan (typ: ST) – wyprodukowane w Niemczech pomiędzy lipcem 2020 roku, a czerwcem 2022 roku. Zatrzaski mocujące poduszkę bezpieczeństwa głowy mogły zostać nieprawidłowo zamocowane, co może mieć wpływ na jej działanie ochronne. Ponadto wiązki przewodów w obszarze poduszki zostały nieprawidłowo ułożone, co może prowadzić do niewłaściwego działania różnych odbiorników elektrycznych lub systemów (np. poduszki bezpieczeństwa głowy, asystenta zmiany toru jazdy, magistrali CAN, systemu Komfort) i skutkować unieruchomieniem pojazdu lub pożarem. Na polskim rynku jest 235 takich pojazdów.

– wyprodukowane w Niemczech pomiędzy lipcem 2020 roku, a czerwcem 2022 roku. Zatrzaski mocujące poduszkę bezpieczeństwa głowy mogły zostać nieprawidłowo zamocowane, co może mieć wpływ na jej działanie ochronne. Ponadto wiązki przewodów w obszarze poduszki zostały nieprawidłowo ułożone, co może prowadzić do niewłaściwego działania różnych odbiorników elektrycznych lub systemów (np. poduszki bezpieczeństwa głowy, asystenta zmiany toru jazdy, magistrali CAN, systemu Komfort) i skutkować unieruchomieniem pojazdu lub pożarem. Na polskim rynku jest 235 takich pojazdów. Volkswagen, modele: Arteon, Golf, Passat, Tiguan i T-Roc (typ: A1, CD, 3CC, 5N i 3H) – wyprodukowane w Niemczech pomiędzy lutym 2020 roku, a lutym 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku są 1028 takie pojazdy.

– wyprodukowane w Niemczech pomiędzy lutym 2020 roku, a lutym 2022 roku. Osłona ozdobna silnika może się poluzować. W przypadku zetknięcia się poluzowanej osłony z gorącym obszarem turbosprężarki może dojść do uszkodzeń termicznych i pożaru. Na polskim rynku są 1028 takie pojazdy. Opel, modele: Vivaro C i Zafira Life zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Na polskim rynku jest 179 takich pojazdów.

zostały wyprodukowane z niewłaściwym obwodem grzewczym zbiornika roztworu mocznika (AdBlue), czego skutkiem jest nienagrzewanie się w wymaganym stopniu układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). W warunkach bardzo niskiej temperatury może to doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji. Na polskim rynku jest 179 takich pojazdów. Volkswagen Grand California (typ: SC) – wyprodukowane w Niemczech pomiędzy 06.12.2019 roku, a 09.04.2021 roku. Może dojść do poluzowania osłony okna dachowego. Pęd powietrza przy dużych prędkościach może doprowadzić do odłączenia się osłony od samochodu, co grozi wypadkiem. Na polskim rynku jest 55 takich pojazdów.

Ostrzeżenia dotyczą w sumie aż 4907 samochodów znajdujących się na polskim rynku.

Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście jedynymi ze „szczęśliwców” i Wasz pojazd znalazł się na liście.