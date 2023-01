Masz stary samochód? To nie wjedziesz do centrum Warszawy

W Warszawie wkrótce zacznie obowiązywać zakaz wjazdu do centrum miasta dla starych samochodów. Według nowych przepisów, po centrum będą mogły poruszać się tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Na niepokornych kierowców będą czekać kary finansowe. Od kiedy będą obowiązywać regulacje?

Stary samochód nie dla centrum Warszawy

Jak dobrze wiemy, pojęcie „stary samochód” jest całkowicie subiektywne. Dla niektórych z Was będzie to 3-letni pojazd, a dla innych 33-letni. Jakie maszyny uznał za stare stołeczny urząd?

Prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski, chce by w stolicy powstała strefa czystego transportu, po której nie będą mogły poruszać się samochody napędzane dieslem mające więcej niż 18 lat oraz auta benzynowe mające więcej niż 27 lat. Wszystkie te ograniczenia wynikają z poziomu emisji spalin, która jest zdecydowanie wyższa w starszych modelach.

Od tej reguły będą oczywiście pewne wyjątki. Po „zakazanych” dla starych samochodów strefach będą mogły nadal poruszać się pojazdy służb ratowniczych, zabytkowe auta, a także samochody specjalne (takie jak na przykład pojazdy służb miejskich, śmieciarki itp.). Z nowych przepisów mają zostać wyłączone również auta osób niepełnosprawnych.

Miasto zastanawia się także nad wprowadzeniem wyłączeń czasowych np. w przypadku konieczności nagłego dojazdu do szpitala. Prezydent Warszawy podkreślił, że wszystkie autobusy jeżdżące w sieci ZTM dziś spełniają wymogi strefy. To samo dotyczy większości śmieciarek.

(fot. Sindre Strøm, pexels.com)

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i ile zapłacimy za ich złamanie?

25 stycznia prezydent Warszawy ogłosił plan ograniczenia ruchu samochodów w centrum miasta, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić zdrowie mieszkańców. Wdrażanie planu rozpocznie się w lipcu 2024 roku i będzie stopniowo wprowadzany aż do 2032 roku.

Według analiz, pierwszy etap planu będzie dotyczył 2% starych pojazdów, a w kolejnych etapach liczba ta wzrośnie do 27%, 55% i 74% (w 2030 roku). Zakaz obejmie większość śródmieścia, fragmenty Woli, Ochoty oraz po drugiej stronie Wisły Saską Kępę, część Pragi Północ i Południa.

Strefę będą kontrolować straż miejska i policja. Za wjazd do strefy nieuprawnionym, starym samochodem (bez odpowiedniej nalepki) grozić będzie mandat w wysokości 500 złotych. Prezydent Trzaskowski zaznaczył, że zasady będą takie same dla wszystkich, bez względu na to, czy jest się mieszkańcem Warszawy, czy nie.