Jeden z banków rezygnuje z dostępu do bankowości internetowej. Nowi klienci skazani na aplikację mobilną

Santander Consumer Bank wprowadza nowy regulamin bankowości elektronicznej, który zacznie obowiązywać 25 czerwca 2025 roku. Dokument zawiera istotne zmiany dla obecnych i nowych klientów. Najważniejsza z nich dotyczy dostępu do bankowości internetowej – wkrótce nie każdy będzie mógł z niej korzystać.

Tylko dotychczasowi klienci z dostępem do bankowości przez przeglądarkę

Zgodnie z nowym regulaminem, nowi klienci Santander Consumer Banku, którzy zawrą z bankiem umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej lub umowę o limit kredytowy i kartę po 24 czerwca 2025 r., będą mieli dostęp wyłącznie do aplikacji mobilnej. Oznacza to, że bankowość internetowa, czyli ta dostępna przez przeglądarkę, będzie zarezerwowana wyłącznie dla osób, które zawarły umowę z bankiem przed tym terminem.

W praktyce oznacza to całkowite rozdzielenie kanałów dostępu do usług bankowych: nowi klienci zostaną ograniczeni do aplikacji mobilnej, natomiast strona internetowa banku z opcją logowania przez przeglądarkę będzie działać tylko dla dotychczasowych klientów. Jest to naprawdę duża zmiana w dostępności usług cyfrowych.

Obecni klienci zostali poinformowani o zmianach wiadomością e-mail.

zrzut ekranu: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Bank argumentuje decyzję uproszczeniem struktury i zwiększeniem bezpieczeństwa. Wprowadzone ograniczenie ma również wymiar technologiczny. Bank rozwija swoje usługi mobilne i koncentruje się na ich dalszej integracji z systemem szybkich płatności oraz usługami biometrycznymi.

Warto przy tym przypomnieć, że Santander Consumer Bank nie jest tym samym co Santander Bank Polska – to dwa oddzielne podmioty. Santander Consumer Bank specjalizuje się przede wszystkim w kredytach gotówkowych i ratalnych, a także produktach kartowych, natomiast Santander Bank Polska świadczy pełny zakres usług bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Co jeszcze zawiera nowy regulamin?

Oprócz ograniczenia dostępu do bankowości internetowej dla nowych klientów, Santander Consumer Bank wprowadza również inne istotne modyfikacje.

Nowy regulamin:

upraszcza i porządkuje treść, by była zgodna z ustawą o dostępności i bardziej zrozumiała dla klientów,

wymaga uzupełnienia adresu e-mail podczas pierwszego logowania do bankowości internetowej, jeśli klient nie podał go wcześniej,

reguluje zasady bezpieczeństwa i korzystania z urządzeń mobilnych oraz metody logowania biometrycznego.

Bank informuje, że nowy regulamin wejdzie w życie 25 czerwca 2025 roku. Obecni klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Wystarczy zaakceptować nowy regulamin podczas pierwszego logowania po jego wejściu w życie. W przypadku braku zgody na nowe warunki możliwe jest złożenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy do 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Dla wielu klientów najważniejszą zmianą pozostaje jednak ograniczenie dostępu do bankowości internetowej. To wyraźny sygnał, że bank planuje dalsze przesuwanie swoich usług w kierunku kanałów mobilnych, co może być problemem dla osób preferujących obsługę przez komputer lub przeglądarkę w smartfonie, zwłaszcza w grupie starszych użytkowników.

Pełną treść nowego regulaminu obecni klienci otrzymali w tej samej wiadomości e-mail.