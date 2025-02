Kupujesz flagowca Samsunga i zgarniasz rok abonamentu za darmo

Samsung Galaxy S25 Ultra to perła w koronie flagowców południowokoreańskiego producenta. Teraz jego zakup może być bardziej opłacalny. Plus przygotował specjalną promocję, w ramach której klienci mogą otrzymać aż 12 miesięcy abonamentu zupełnie za darmo. To świetna okazja, by zaoszczędzić ponad 1000 złotych i jednocześnie cieszyć się dużym pakietem internetu. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Flagowiec Samsunga i darmowy abonament. Jakie są warunki?

Nowy smartfon to często spory wydatek, zwłaszcza jeśli mowa o flagowcach. Plus postanowił wyjść naprzeciw użytkownikom i zaoferować im coś ekstra. W ramach promocji każdy, kto zdecyduje się na zakup Samsunga Galaxy S25 Ultra i wybierze taryfę XL (na 24 miesiące), przez cały pierwszy rok nie zapłaci za abonament ani złotówki.

Standardowo plan XL kosztuje 99 złotych miesięcznie, ale w tej ofercie użytkownicy mogą korzystać z niego bezpłatnie przez 12 miesięcy. Nietrudno więc policzyć, że to oszczędność rzędu 1188 złotych. Co więcej, abonament ten zapewnia aż 250 GB internetu miesięcznie, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy podpisać nową umowę lub przedłużyć obecną w sieci Plus, wybierając taryfę XL i decydując się na zakup Samsunga Galaxy S25 Ultra. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach pamięciowych: model z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane kosztuje u operatora 6399 złotych, natomiast wariant 12/512 GB to wydatek 6899 złotych. W obu przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na 12 rat 0%.

Szczegóły i regulamin promocji dotyczącej abonamentu możecie znaleźć na stronie operatora.

Nie jest to jedyna promocja, z której można skorzystać

To jednak nie koniec korzyści dla osób, które zdecydują się na zakup Galaxy S25 Ultra. Samsung przygotował dodatkowy prezent przy zakupie smartfonów z serii Galaxy S25, o którym już informowaliśmy na łamach Tabletowo.pl. Każdy, kto zdecyduje się na zakup tego modelu do 23 lutego 2025 roku, może otrzymać w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

To jeden z najnowszych modeli bezprzewodowych słuchawek Samsunga, oferujący zaawansowaną redukcję hałasu, świetną jakość dźwięku i długi czas pracy na baterii.