Zmiecie konkurencję? Dyson pokazał robota najwyższej klasy

Wojciech Kulik
Jeśli nie bardzo interesują Cię kompromisy, to ten robot sprzątający może być dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Dyson Spot+Scrub AI łączy w sobie wysoką moc ssania, pierwszoligowy system mopowania, zaawansowaną nawigację wizyjną i stację, która higienę stawia na równi z wygodą.

Dyson Spot+Scrub AI – sprytny robot z wałkiem mopoującym

Dyson Spot+Scrub AI to pierwszy robot sprzątający z funkcją mopowania w ofercie tego producenta. Wykorzystuje 12-punktowy system nawilżania oraz samoczyszczący się przy każdym obrocie wałek z mikrofibry, który w razie czego może wysunąć się na 40 mm, aby dotrzeć do samych krawędzi i narożników. Takie rozwiązanie pozwalać ma nie tylko na odświeżanie, ale na faktyczne mycie podłóg na mokro. Przy wjeździe na dywan zaś wałek może unieść się o 10 mm.

Robot mopuje podłogi podgrzaną wodą z detergentem, który jest automatycznie dozowany w stacji. Ta ostatnia – po zakończonym cyklu – oferuje również mycie wałka w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz jego suszenie gorącym powietrzem o temperaturze 45 stopni Celsjusza. To redukuje ryzyko występowania nieprzyjemnego zapachu i mnożenia się bakterii.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub AI (fot. Dyson)

Na sucho też ma wiele do zaoferowania

Skuteczne powinno być również sprzątanie na sucho. Robot Dyson Spot+Scrub AI cechuje się mocą ssania sięgającą 18000 Pa, co jest zdecydowanie dobrym wynikiem. Być może nawet istotniejszy jest jednak system nawigacji, detekcji zabrudzeń i omijania przeszkód, którego fundamentami są LiDAR, kamera HD, zielone światło LED-owe oraz sztuczna inteligencja.

System ten jest w stanie nie tylko mapować pomieszczenia i obierać optymalną trasę sprzątania. Wykrywa i identyfikuje także blisko 200 przedmiotów i substancji, aby zapewnić świetne rezultaty sprzątania – robot wraca i czyści tak długo, aż pozbędzie się zabrudzenia.

Robot sprzątający Dyson Spot+Scrub AI (fot. Dyson)

Warto również zwrócić uwagę na bezworkową technologię cyklonową, która zapewnia efektywne, a zarazem higieniczne zasysanie kurzu. I teraz najlepsze: przy normalnym użytkowaniu pojemnik w bazie wymaga opróżniania mniej więcej co trzy miesiące.

Ile kosztuje robot sprzątający Dyson Spot+Scrub AI?

Jak na razie robot sprzątający Dyson Spot+Scrub AI jest dostępny do kupienia w Polsce wyłączenie za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Cena wynosi 4999 złotych. To sporo, ale jeśli urządzenie nie sprosta Twoim wymaganiom, to w ciągu 30 dni możesz je odesłać i uzyskać pełen zwrot pieniędzy.

Wojciech Kulik
Redaktor
Redaktor

