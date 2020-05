T-Mobile rezygnuje z dodatkowych opłat za roaming w UE

Operator T-Mobile nie będzie już nakładał dodatkowych opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone w strefie roamingu europejskiego. Wracają proste zasady Roam Like at Home.

RLAH w T-Mobile wraca do korzeni

W 2017 roku weszły w życie zasady Roam Like at Home, z których przez długi czas nie byli zadowoleni operatorzy telefonii komórkowych w naszym kraju. Zwykle bywało tak, że główny ciężar kosztów świadczenia usług za granicą Polski spoczywał na nich, co odbijało się na przychodach tych firm. Z tego powodu kolejne sieci, za zgodą regulatorów, wprowadzały dodatkowe opłaty wyrównawcze, by nie być stratnymi, gdy ich klienci dzwonili, wysyłali SMS-y czy korzystali z internetu w strefie Unii Europiejskiej.

Obecnie ruch na przejściach granicznych jest symboliczny w porównaniu z tym, jak prezentował się jeszcze kilka miesięcy temu. Być może to jeden z powodów, dla których T-Mobile podjęło decyzję o likwidacji dodatkowych opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych, w Strefie Roamingowej 1A na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualna lista krajów i terytoriów wchodzących w skład Strefy Roamingowej 1A znajduje się tutaj.

Nie ulegają jedynie zmianie zasady Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie Roamingowej 1A, a więc RLAH nie zadziała, gdy operator wykryje, że korzystanie z usług telekomunikacyjnych poza granicami kraju ma charakter stały lub gdy prowadzimy zorganizowany eksport kart SIM.

Zatem wszyscy klienci T-Mobile, Heyah oraz tuBiedronka mają możliwość skorzystania z oferty roamingowej pozwalającej na wykorzystanie krajowych pakietów usług w UE. Oczywiście pakiety danych w roamingu różnią się od siebie – informacje odnośnie tego, jak duży pakiet roamingowy przysługuje nam, znajdziemy w cenniku swojej taryfy.

źródło: informacja prasowa