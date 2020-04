Roaming w UE w ofertach na kartę w Orange i nju mobile od dziś bez dopłat

Mimo że obecnie mieszkańcy Polski mogą tylko pomarzyć o zagranicznych wojażach, to prędzej czy później granice zostaną otwarte i znów będą mogli podróżować po Europie (i nie tylko). Klientów Orange z pewnością ucieszy informacja, że operator właśnie obniżył koszty korzystania z usług w ramach roamingu międzynarodowego w Unii Europejskiej w ofertach na kartę.

Kiedyś korzystanie z telefonu za granicą wiązało się z dość dużymi wydatkami. Na szczęście dla klientów, czasy te odeszły w niepamięć i teraz nie trzeba się już aż tak bardzo martwić o wysokość rachunku po powrocie z wycieczki do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od dziś mniej za dzwonienie, SMS i MMS-owanie oraz surfowanie po sieci na Starym Kontynencie zapłacą również użytkownicy ofert na kartę w Orange i nju mobile.

Tańszy roaming w ofertach na kartę w Orange i nju mobile

Blisko dwa lata temu, w maju 2018 roku, Orange poinformowało o wprowadzeniu dodatkowych opłat w przypadku korzystania z usług w ramach roamingu międzynarodowego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operator zdecydował się jednak naliczać je wyłącznie klientom, korzystającym z ofert na kartę – w taryfach abonamentowych użytkownicy nie muszą nic dopłacać.

Co prawda dopłaty nie były zbyt wysokie, lecz jednocześnie mogły okazać się dotkliwe, jeśli ktoś za granicą korzystał z telefonu bez ograniczeń. Dla przypomnienia, do minuty połączenia wychodzącego Orange doliczało 5 groszy, do minuty połączenia przychodzącego 2 grosze, do każdego SMS-a 1 grosz, zaś do MMS-a i 1 MB transferu danych 0,1845 gr.

Od dziś, tj. 20 kwietnia 2020 roku, powyższe dopłaty przestają obowiązywać użytkowników ofert na kartę w Orange i nju mobile – zostały już usunięte z cenników. Operator prawdopodobnie nie uzyskał zgody od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich dalsze pobieranie, ponieważ roaming zagraniczny w UE i EOG przestał być znaczącym obciążeniem dla największych graczy na polskim rynku (według ostatniego raportu UKE, niektórzy zaczęli nawet na nim zarabiać).

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

