Abonament radiowy, ale na stację bez reklam – takie jest RMF Classic+

Grupa RMF wprowadza pierwszą w Polsce subskrypcję radia online bez bloków reklamowych. RMF Classic+ oferuje streaming audycji tematycznych, które wybiorą sami słuchacze.

Radio nie za darmo, ale za to bez reklam

Wydaje się, że nie mielibyśmy żadnego problemu z opłacaniem abonamentu radiowo-telewizyjnego, gdyby platformy publiczne pozbawione były bloków reklamowych. Wszak taki model subskrypcyjny dostępny jest w rozwiązaniach komercyjnych pokroju Netfliksa czy Spotify. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie, więc ogólnodostępne kanały radiowe emitują reklam… od groma. RMF Classic+ jest zwiastunem zmian.

Nowa platforma RMF Classic oferuje subskrybentom stream radia internetowego kompletnie pozbawiony reklam. Dzięki temu na antenie „zmieści się” jeszcze więcej muzyki i dodatkowych programów.

Wieczorami, od godziny 20:00 emitowane są specjalne audycje, dostępne wyłącznie na RMF Classic+. Potrwają trzy godziny, a słuchacze będą mogli wybrać spośród trzech programów tematycznych, z których każdy będzie miał innego gospodarza. Kanały będą nosiły nazwy: RMF Classic+ Piosenki Filmowe, RMF Classic+ Muzyka Klasyczna i RMF Classic+ Ballady. Chyba nie trzeba komentować, co w nich znajdziemy ;)

Oprócz tego, subskrypcja RMF Classic+ umożliwi dostęp do ekskluzywnych podcastów. Wśród nich znajdą się zapisy wyżej wymienionych programów tematycznych, także będziemy mogli nadrobić każdy z nich w dogodnym czasie. Dodatkowo, można spodziewać się innych cykli, przygotowanych przez autorów współpracujących już z RMF Classic – Ryszarda Tadeusiewicza, Tomasza Pindela i Szymona Kloski oraz Tytusa Hołdysa.

Ile to kosztuje?

Miesięczny dostęp do platformy RMF Classic+ kosztuje 9,90 złotych. Pierwsze 30 dni jest bezpłatne, więc jeśli mamy ochotę wypróbować, co przygotowała dla nas Grupa RMF, to możemy to zrobić bez ponoszenia żadnych kosztów. Należy jednak uważać. Podobno słuchanie radia wciąga!