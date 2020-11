Rivian R1T – rywal Tesli Cybertruck nie będzie tani

Elektryczny pickup Rivian R1T, często określany rywalem Tesli Cybertruck, będzie droższy niż początkowo zakładaliśmy.

Rivian, czyli kolejna firma z ambitnymi planami

Elektryczna rewolucja, którą możemy obecnie zaobserwować na rynku motoryzacyjnym, to nie tylko duże koncerny planujące rywalizować z Teslą. Pojawiło się kilku nowych graczy, którym marzy się odniesienie sukcesu porównywalnego do firmy Elona Muska. Wśród tych bardziej obiecujących z pewnością znajduje się Rivian, który początkowo zamierza sprzedawać elektrycznego pickupa i SUV-a.

Rivian R1T (fot. Rivian)

Rivian R1T został zaprezentowany już wcześniej. Dowiedzieliśmy się wówczas, że w topowym wariancie zapewni on do 400 mil zasięgu (około 640 km) na w pełni naładowanych akumulatorach, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h będzie wynosić około 3 sekundy. To wszystko dzięki silnikom elektrycznym generującym 750 KM i mocy przenoszonej na wszystkie cztery koła.

Ponadto, firma przygotowuje się jeszcze do produkcji elektrycznego SUV-a o oznaczeniu R1S, który podobnie jak wspomniany przed chwilą R1T, zapewni osiągi z najwyższej półki. Oczywiście w ofercie pojawią się również słabsze, ale tańsze warianty.

Rivian R1T nie będzie tani

Według najnowszych, zaktualizowanych informacji ceny będą przedstawiać się następująco: Rivian R1T za 75 tys. dolarów i R1S za 77,5 tys. dolarów. Jak już wcześniej wspomniałem, wcześniejsze ceny prezentowały się bardziej atrakcyjnie. Było to odpowiednio 69 tys. dolarów oraz 72 tys. dolarów.

Należy zaznaczyć, że podane ceny dotyczą modelu podstawowego, czyli z gorszą specyfikacją niż wariant z zasięgiem około 400 mil. Klienci otrzymują bowiem zestaw akumulatorów mający zapewnić do 300 mil, czyli około 480 km. Oba modele będą oferowane z ulepszeniami terenowymi w ramach pakietu Adventure Package.

Rivian R1S (fot. Rivian)

Przy okazji, producent poinformował o możliwościach systemu Rivian Driver+, którego zadaniem będzie wspomaganie kierowcy w określonych warunkach. Zarówno Rivian R1T, jak i R1S, będą utrzymywać wyznaczoną prędkość i bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu, a także pojawi się funkcja zmiany pasa ruchu. Oczywiście nadal nie będzie to system w pełni autonomiczny.

W przyszłości mają zadebiutować pozostałe wersje. Pierwsza, mocniejsza z zasięgiem do 400 mil (około 640 km), a później również słabszy wariant oferujący zasięg do 250 mil (około 400 km).

Warto dodać, że ceny Tesli Cybertruck mają być następujące: podstawowy wariant o zasięgu 400 km – 39,9 tys dolarów, a model z zasięgiem 480 km – 49,9 dolarów. Dla bardziej wymagających klientów będzie skierowana wersja mogąca przyjechać nawet 800 km w cenie 69,9 tys. dolarów.