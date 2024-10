Blik w aplikacji Revolut. Dotarł i do mnie

Polski system Blik zrobił dla płatności to, co (również polski) Paczkomat dla zakupów online – sprawił, że stały się proste, szybkie, wygodne i absolutnie bezproblemowe. Z kolei Revolut jest usługą z importu, ale również należy do kategorii tych, które zwiększają wygodę i upraszczają rzeczy dotąd skomplikowane – w tym przypadku dokonywanie płatności za granicą, choć na tym wcale jego funkcjonalność się nie kończy. Ale wspominam o tym wszystkim nie bez powodu…

Blik w aplikacji Revolut jest już dostępny! Ma go coraz więcej użytkowników

Z usługi Revolut w Polsce korzystają już 4 miliony osób. Na co dzień mogą doceniać jego funkcje, takie jak wygodne płatności w obcych walutach, jednorazowe karty wirtualne, błyskawiczne przelewy P2P, półautomatyczne zarządzenie portfelem inwestycyjnym czy system kryptowalutowy. Teraz dochodzi do tego jeszcze właśnie Blik.

Polski system płatności od kilku dni jest udostępniany stopniowo kolejnym użytkownikom. Jeszcze nie wszyscy mają możliwość skorzystania z tego wygodnego rozwiązania, ale spośród 5 mających Revoluta osób w naszej redakcji u czterech opcja jest już odblokowana (w tym u mnie). Istnieje więc spora szansa na to, że znajdziesz ją także u siebie (jeśli jeszcze jej nie ma, to prawdopodobnie sytuacja ulegnie zmianie w ciągu kilku najbliższych tygodni).

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jak działa Blik w Revolut?

Blik w aplikacji Revolut umożliwia zarówno dokonywanie płatności przez internet oraz stacjonarnie, jak i wypłacanie gotówki z bankomatu. Działa to zupełnie tak samo jak w innych bankach, a zatem generujemy kod, który następnie przepisujemy na terminalu (albo bankomacie lub formularzu internetowym), po czym dokonujemy potwierdzenia na smartfonie. Ikonkę odpowiedzialną za tę funkcję znajdziesz na ekranie głównym aplikacji, przy wyświetlaniu konta osobistego w PLN, jako że Blik nie jest dostępny w innych walutach.

Niestety – przynajmniej na razie – w Revolucie nie skorzystamy z innych przydatnych funkcji Blika, takich jak płatności bez kodu czy przelewy na telefon. Warto jednak przypomnieć w tym miejscu, że Revolut ma własne rozwiązanie umożliwiające błyskawiczne przesyłanie pieniędzy innym użytkownikom.

Aktualizacja:

Zwróciliśmy się do firmy Revolut z prośbą o oficjalny komentarz w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że aktualnie trwają testy i rzeczywiście plany są takie, by pełne udostępnienie dokonało się jeszcze w tym roku. Pełna treść poniżej: