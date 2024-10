Megapad? Niby z której strony?

Tecno Megapad 10 to najnowszy przedstawiciel rodziny tabletów w ofercie chińskiego producenta. Jego nazwa jest jednak co najmniej dziwaczna, przede wszystkim dlatego, że trudno odnaleźć choćby jeden powód, by faktycznie określać go mianem „mega”.

Tablet Tecno Megapad 10 nie daje tego, co obiecuje nazwa

Może jest wyjątkowo duży? Nie, wprawdzie nie reprezentuje grupy najmniejszych urządzeń, ale tablet Tecno Megapad 10 – zgodnie przynajmniej z liczbą w nazwie – został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 10 cali (a dla ścisłości: 10,1 cala). Nie oferuje zatem przesadnie dużej przestrzeni roboczej, a do tego jego panel LCD charakteryzuje się rozdzielczością 1280×800 pikseli.

Od razu dodam, że ekran nie jest też specjalnie jasny. U szczytu osiąga 450 nitów, zatem nawet przy średniej pogodzie korzystanie z niego na zewnątrz może nie być zbyt komfortowe.

Tecno Megapad 10 (fot. Tecno)

To może chodzi o wydajność? Cóż, także pod tym względem nie należy spodziewać się fajerwerków. Nie, gdy sercem tabletu jest procesor MediaTek Helio G80, z którym w dodatku współpracują tylko 4 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownik otrzymuje zaś 128 lub 256 GB – w zależności od wariantu.

Ostatnim strzałem mógłby być potężny akumulator, zapewniający wyjątkowo długi czas działania. Ten także okazałby się jednak niecelny, bo jak na 10-calowca tablet Tecno Megapad 10 ma raczej typową „baterię” – o pojemności 7000 mAh. Wspomnę, że obsługuje szybkie ładowanie z mocą 18 W, dzięki czemu uzupełnianie energii od 0 do 100% zajmuje 2,5 godziny.

Tecno Megapad 10 (fot. Tecno)

Megapad? Bardziej Megapadaka

Dopełnieniem specyfikacji są aparaty 13 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu, głośniki stereo, moduł łączności 4G / LTE oraz system Android 14. Wszystko zamknięte zostało w obudowie o grubości 7,35 mm, a waga całości wynosi ~450 gramów.

Tak natomiast wygląda omówienie jego cech, gdy ma się nieco więcej entuzjazmu:

Nie poznaliśmy jeszcze cen urządzenia Tecno Megapad 10, ale powinno się to zmienić na przestrzeni najbliższych tygodni. Nieznane są też na razie szczegóły na temat dostępności.