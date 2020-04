Red Dead Redemption 2 juz wkrótce w Xbox Game Pass!

Rok 2018 był jednym z lepszych dla branży gier wideo w ciągu ostatniej dekady. Obok takich hitów jak Monster Hunter: World czy God of War światło dzienne ujrzało Red Dead Redemption 2, które zawładnęło sercami fanów dzikiego zachodu. Microsoft przygotował dla graczy niemałą niespodziankę – RDR 2 już wkrótce trafi do usługi Xbox Game Pass.

Świetna przygoda na Dzikim Zachodzie trafi do usługi Microsoftu już w maju

Xbox Game Pass to wzorowy przykład tego, jak powinna wyglądać usługa abonamentowa skierowana do graczy. Duży wybór tytułów, przystępna cena i ciągłe aktualizacje o nowe pozycje pozwalają na stałe podbijanie popularności usługi i umożliwianie taniego dostępu do coraz to lepszych gier, w tym tych najnowszych.

Microsoft ogłosił, że już 7 maja do Xbox Game Pass trafi Red Dead Redemption 2 wraz z modułem Online. Grę możemy pobierać wstępnie już teraz, ale jej uruchomienie możliwe będzie dopiero w maju.

Niestety, usługę w dniu udostępnienia RDR 2 opuści inna gra Rockstar Games – Grand Theft Auto V. Dwa tygodnie to odpowiednio długi okres czasu na przynajmniej powierzchowne zapoznanie się z piątą odsłoną kultowego cyklu gangsterskich przygód, więc jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, a posiada dostęp do Game Passa, to gorąco polecam.

Usługa Xbox Game Pass jest dostępna zarówno na konsoli Xbox One jak i komputerach osobistych.

Red Dead Redemption 2 opowiada o perypetiach gangu, który po nieudanym napadzie zmuszony jest ukrywać się przed agentami federalnymi i odnaleźć swoje miejsce w świecie gasnącego Dzikiego Zachodu. Historia toczy się głównie wokół postaci Arthura Morgana i to właśnie kreacja głównego bohatera oraz scenariusz są jednymi z czynników, które zapracowały na setki wysokich ocen gry.

Pod względem rozgrywki jest to dość realistyczna i pełna detali gra akcji, która spory nacisk kładzie na eksplorację ogromnego i przepięknego świata, a także angażowanie się w aktywności poboczne. Choć gra momentami przypomina to, do czego przyzwyczaił nas deweloper w swoich wcześniejszych tworach, to w przypadku Red Dead Redemption 2 akcja rozwija się znacznie wolniej i zdecydowanie próżno szukać tu ciągłego napięcia i niekończących się serii strzelanin. Opowieść o Arthurze Morganie to dużo spokojniejsze, choć momentami potwornie emocjonujące dzieło.

To zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji stworzonych w ciągu ostatnich lat, choć nie obyła się bez wpadki w przypadku swojej pecetowej konwersji.

Źródło: Microsoft, własne

