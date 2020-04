Jeszcze w tym miesiącu premierowo do Xbox Game Pass trafi nowa odsłona Gears

O nowościach w Xbox Game Pass informujemy Was dosyć często, z tego powodu, że Microsoft co chwila wzbogaca swoją usługę o nowe tytuły. Co jeszcze w kwietniu pojawi się (i zniknie) z Xbox Game Pass na Xboksie One i PC?

Tydzień temu do specjalnej usługi abonamentowej Microsoftu zawitało kilka świetnych gier, między innymi Football Manager 2020 czy NieR: Automata Become as Gods Edition. Tym razem również będziemy mieć co pobierać na nasze dyski, tym bardziej że kilka gier pojawi się w Xbox Game Pass już na swoją premierę.

Gorące premiery od razu w Xbox Game Pass!

W najbliższym czasie do usługi Xbox Game Pass zarówno na PC, jak i na konsolach z rodziny Xbox One pojawi się 7 gier, z czego aż 4 to jeszcze gorące premiery!

Gry, które już wkrótce zasilą Xbox Game Pass:

Gears Tactics – (Premiera) – 28 kwietnia – (PC)

The Long Dark – 16 kwietnia – (Xbox One i PC)

Machinarium – (PC)

Gato Roboto – (Premiera) – 21 kwietnia – (Xbox One i PC)

Deliver us the Moon – (Premiera) – 23 kwietnia – (Xbox One i PC)

HyperDot – 30 kwietnia – (Xbox One i PC)

Levelhead – (Premiera) – 30 kwietnia – (Xbox One i PC)

Znacie już ofertę konsolowego Xbox Game Pass, więc pora na ofertę dla graczy PCtowych. Już niedługo zagracie w:🎮𝐆𝐞𝐚𝐫𝐬… Opublikowany przez Xbox Polska Środa, 15 kwietnia 2020

Najciekawszą nową grą jest moim zdaniem premierowe Gears Tactics, które zawita do usługi wraz ze swoją premierą czyli już 28 kwietnia, co ciekawe tylko na PC. Tytuł ten zapowiada się na świetne połączenie formy gier XCOM z bogatym światem Gears of War — choć nie ukrywam, że moja fascynacja może być to spowodowana tym, że jestem ogromnym fanem serii, który nie tylko grał we wszystkie odsłony, ale i również czytał wszystkie wydane w Polsce książki z tego uniwersum. Niemniej, Gears Tactics zapowiada się naprawdę obiecująco!

Nie ma róży bez kolców…

Usługi takie jak Xbox Game Pass mają to do siebie, że produkty w nich zawarte są wykupywane w większości wypadków tylko na określony czas. I czas ten dla poniższych 10 gier dobiega końca, więc jeśli chcecie jeszcze zagrać w któryś z tych tytułów, to polecam się śpieszyć.

Gry, które już 30 kwietnia znikną z Xbox Game Pass:

The Banner Saga 2 (Xbox One i PC)

Bomber Crew (Xbox One i PC)

Braid (Xbox One)

Fallout 4 (Xbox One)

Full Metal Furies (Xbox One i PC)

Metal Slug 3 (Xbox One)

Ruiner (Xbox One i PC)

Silence: The Whispered World 2 (Xbox One i PC)

Smoke and Sacrifice (Xbox One i PC)

Wolfenstein: The New Order (Xbox One)

Jeśli z którąś grą nie chcecie się jeszcze żegnać, to możecie ją na stałe przypisać do konta. Jeśli to zrobicie, to Microsoft da Wam na nią 20% zniżki.

Subskrypcję Xbox Game Pass można wykupić w sklepie Microsoftu, zarówno dla komputerów, jak i konsoli Xbox One.

Korzystacie z usługi Xbox Game Pass? Czekacie na Gears Tactics?

Źródło: news.xbox.com (1), (2)

