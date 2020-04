Poznaliśmy datę premiery Desperados III – jest na co czekać!

Mianem jednego z największych nieobecnych na rynku gier wideo może poszczycić się gatunek taktycznych skradanek z prawdziwego zdarzenia. Takie serie, jak Commandos czy Desperados to prawdziwe perełki i na szczęście już niedługo możemy spodziewać się powrotu drugiego z wspomnianych wcześniej cyklów. Desperados III zadebiutuje szybciej niż mogliśmy tego oczekiwać.

Lato na dzikim zachodzie – Desperados III będzie dostępne już w czerwcu

Za grę odpowiedzialne jest studio Mimimi Games, które na rynek wprowadziło m.in. The Last Tinker: City of Colors czy fenomenalne Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Desperados III będzie miało swoją premierę już 16 czerwca 2020 roku. Gra pojawi się na PlayStation 4, Xbox One i platformie Steam.

Bohaterem produkcji jest John Cooper, którego mogą kojarzyć fani poprzednich części serii. Akcja gry dzieje się przed wydarzeniami z Desperados: Wanted Dead or Alive i toczy się wokół gangu Coopera, który przemierza upalne pustkowia, pokonując po drodze dziesiątki niemilców.

Do dyspozycji gracza oddanych zostanie pięć unikalnych postaci, z których każda posiadać będzie własny zestaw umiejętności i reprezentować zupełnie inne podejście do rozgrywki. Tylko od gracza zależy, czy zdecyduje się na otwartą strzelaninę, zwabi wrogów w zasadzkę, czy przekradnie się koło grupy przeciwników i uniknie ryzykownego starcia. To dość typowa cecha dla tego gatunku gier, ale zdecydowanie nie możemy narzekać na nadmiar tejże formuły na dzisiejszym rynku.

Seria z tradycjami

Korzenie serii Desperados sięgają 2001 roku, kiedy to światło dzienne ujrzało wspomniane wyżej Wanted Dead or Alive. Gra zebrała świetne oceny i zagwarantowała studiu Spellbound fundusze na wydanie kolejnej gry – Robin Hood: Legenda Sherwood – która zdobyła w naszym kraju ogromną popularność i okryła się niemałym kultem. Na kontynuację kowbojskich przygód gracze musieli poczekać do 2006 roku – wówczas ukazało się Desperados 2: Cooper’s Revenge.

Niestety, Spellbound chwilę po wydaniu znienawidzonej przez graczy, dzisiaj już niekanonicznej, czwartej części serii Gothic, ogłosiło bankructwo, a część pracowników utworzyła studio Black Forest Games, które funkcjonuje do dzisiaj. Twórcy pierwowzoru nie przyłożyli ręki do trzeciej części swojego niegdyś sztandarowego cyklu i aktualnie zajmują się tworzeniem pomniejszych produkcji pod patronatem THQ Nordic.

Jak widać, historia serii Desperados jest dość burzliwa, a o jej dalszych losach zadecyduje to, czy Mimimi Games podoła sporym oczekiwaniom fanów. Trzymam kciuki!

Źródło: Desperados

