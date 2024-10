Red Dead Redemption nareszcie na PC! Wystarczyło poczekać jedyne 14 lat

Rockstar ni z gruszki, ni z pietruszki zapowiedział wydanie gry Red Dead Redemption w wersji na PC. Gracze czekali na nią ponad 14 lat.

Red Read Redemption PC

Niebywałe, do jakich wybiegów zmuszał Rockstar tych graczy, którzy chcieli poznać lub przypomnieć sobie historię pierwszej odsłony Red Dead Redemption. Tytuł ten, oryginalnie wydany wiosną 2010 roku na platformach PlayStation 3 oraz Xbox 360, doczekał się później wydań na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Można było go też ograć we wstecznej kompatybilności na PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Wersja na PC nigdy jednak nie powstała.

Wobec powyższego, pecetowcy łapali się różnych sposobów na to, byle tylko wcielić się w postać Johna Marstona. Youtube’owe poradniki wskazujące, jak skutecznie emulować dawny hit Rockstara na PC nabijały wyświetlenia, bo producent nawet nie brał pod uwagę przygotowania portu gry z prawdziwego zdarzenia. Branża raz po raz sygnalizowała, że swego czasu taki projekt był brany pod uwagę, ale ponoć dawno temu został skasowany. Na szczęście ktoś w firmie poszedł po rozum do głowy i zorientował się, że to ogromny wstyd, że RDR dostępny jest na Nintendo Switch, a na zwykłych PC nie.

Rockstar ogłosił, że oryginalne Red Dead Redemption wraz z dodatkiem Undead Nightmare zostaną wydane w wersji na PC. Data premiery to 29 października, a więc nie będzie trzeba czekać na ten tytuł zbyt długo. Gra pojawi się na platformach Rockstar, Steam oraz Epic Games Store.

Zawartość, technikalia oraz cena

Jak wskazuje oficjalna notka Rockstara, za port Red Dead Redemption odpowiedzialne jest Double Eleven – zaprawione w bojach studio, które stworzyło wersję tej gry na platformy PS4 i Nintendo Switch.

Edycja na PC będzie wspierać HDR10, rozdzielczość 4K, ekrany 21:9 oraz 32:9, odświeżające obraz w 144 Hz oraz sterowanie przy pomocy myszy i klawiatury. Inne opcje obejmują m.in. wsparcie dla technologii skalowania NVIDIA DLSS 3.7 oraz AMD FSR 3.0, generowania klatek NVIDIA DLSS, możliwość dostosowania odległości renderowania obiektów, jakości cieni i podobno jeszcze kilka rzeczy, o których teraz Rockstar się nie rozpisuje.

Niestety, nie znamy jeszcze cen: informacje o przedsprzedaży zostaną opublikowane w ciągu kilku dni. Jeśli jednak Rockstar pójdzie ścieżką wytyczoną przez wersje na PS4 i Nintendo Switch, to chętnych czeka wydatek w wysokości 219 złotych. Chyba lekka przesada, jak na zwykły port gry sprzed 14 lat, co?