A w Żabce starter Red Bull Mobile za złotówkę… i orzeszki do tego

Sieć sklepów Żabka i operator Red Bull Mobile wspólnymi siłami uruchomili wyjątkową ofertę. Możesz kupić starter za złotówkę, cieszyć się nielimitowanym internetem przez pół roku i jeszcze w prezencie dostaniesz… orzeszki (albo inny smakołyk, jeśli wolisz).

Starter Red Bull Mobile za 1 złoty w sklepach Żabka

Potrzebny Ci nowy numer z zacnym pakietem danych do wykorzystania? W takim razie być może zainteresuje Cię to, co przygotowała sieć Red Bull Mobile. W Żabce możesz dostać jej starter za 1 złoty, pozwalający skorzystać z nieźle wycenionej oferty, a jeszcze do tego wyjdziesz ze sklepu z paczką orzeszków (gratis!).

Co to za „nieźle wyceniona oferta”? Polega na tym, że płacąc tę symboliczną złotówkę, możesz przez cały miesiąc cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz internetem bez limitu zużycia danych i prędkości.

Nielimitowany internet przez pół roku (ale to już nie za złotówkę)

Takim absolutnym brakiem limitów możesz w dodatku cieszyć się nawet przez pół roku, choć od drugiego miesiąca kosztuje to już 40 złotych miesięcznie. A co po upływie tego czasu? Cena pozostaje bez zmian, ale oferowany pakiet danych zostaje zredukowany do (i tak niezłych) 60 GB co 30 dni.

mat. prasowe

To dobre miejsce, by przypomnieć, że sieć Red Bulla jest napędzana przez T-Mobile. Warto też zwrócić uwagę na możliwość wyrobienia sobie wirtualnej karty eSIM bez dodatkowych opłat, a także na cotygodniowe dropy (czyli specjalne oferty i prezenty kierowane do klientów tego operatora).

I co, może jeszcze orzeszki do tego? Ano jak najbardziej

To jednak nie koniec, bo wraz ze starterem w Żabce otrzymasz kod na Produkt Promocyjny. Możesz go wymienić na wybrane orzeszki, suszone owoce, kulki owsiane, żelki lub inne smakołyki marki Haps. Kody będą drukowane do 27 sierpnia, a realizacji możesz dokonać do 3 września (chociaż da się to też zrobić – po prostu – od razu). W razie czego tutaj znajdziesz regulamin promocji (PDF).