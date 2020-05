Core i5-10600k oraz Core i9-10900k – test wydajności nowości od Intela

Nie wiecie, jak bardzo cieszy mnie fakt, że w końcu mogę podzielić się wynikami swojego testu nowych procesorów ze stajni Intela. Kilka dni temu na moje biurko trafiły dwa procesory, które (moim zdaniem) będą najbardziej rozchwytywane z nowej gamy procesorów Intela: Core i5-10600k oraz Core i9-10900k. Dzisiaj przyjrzymy im się bliżej.

Słowem wstępu

Jako że nowe procesory wprowadzają nową podstawkę 1200, musiałem przebudować całkowicie platformę testową – poniżej opiszę dokładnie wszelkie elementy, jakie w tej platformie się znalazły. Nim jednak rozpoczniemy muszę zaznaczyć kilka niezwykle ważnych elementów.

Moje testy są testami użytkowymi. Poprowadziłem swoje testy w stronę jak najbardziej zbliżoną do konsumenta. Jednym słowem – zobaczycie i przeczytacie o tym, czego sami realnie możecie się spodziewać po zakupie takiej konfiguracji.

Całość testu została przeprowadzona w rozdzielczości 2560×1440.

Procesory nie są podkręcane – jeżeli chcecie zobaczyć, jakie wyniki mogą oferować podkręcone jednostki, to dajcie znać w komentarzu pod materiałem. Tutaj skupiłem się na wydajności procesorów “po wyjęciu z pudełka”, czyli czysta moc oferowana przez producenta.

Do testów w programie OCCT nie używam komendy AVX – jest to niepotrzebne, bo takie obciążenie nigdy nie zostanie uzyskane podczas normalnego użytkowania.

Platforma testowa

Podstawowe elementy platformy (takie jak zasilacz czy test bench) zostały wykorzystane z starczej wersji – więcej o niej możecie przeczytać tutaj.

Cała reszta to pachnące nowością świeżynki wprost z pudełek, a są to:

Na koniec nadmienię, że na procesory została położona pasta termoprzewodząca od Aorusa.

Test Intel Core i5-10600K

OCCT

Jak to mam w swoim zwyczaju, całość zawsze rozpoczynam od testu obciążeniowego OCCT.

Procesor w stocku:

Procesor po ponad godzinnym obciążeniu:

Muszę przyznać, że jak na 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor to temperatury są bardzo zadowalające. Średnio temperatura utrzymywała się na poziomie 60 stopni, gdzie w piku były to 62 stopnie.

3D Mark

Oczywiście nie mogło zabraknąć podstawowego zestawu benchmarków – czas na rajd z 3D Markiem.

Nie jestem specjalistą od benchmarków, trudno jest mi porównać te wyniki, ale patrząc po tabeli online, wydajność jest na wysokim poziomie. Pora na gry.

Metro Exodus (RTX OFF)

Wynik pomiędzy 91 a 121 FPS to ładny poziom – temperatura procesora stabilnie na poziomie około 41 stopni.

Metro Exodus (RTX ON – Ultra+DLSS)

70/75 FPS to wynik więcej niż grywalny – szczególnie ładnie trzymają temperatury – około 42 stopni.

Grand Theft Auto V

Ponownie ciekawe wyniki – FPS na poziomie 100 fps, a temperatury 42/43 stopnie.

PLAYETUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

FPS na poziomie około 135 klatek obrazowych na sekundę przy temperaturze 41 stopni.

Stellaris

Gra niesamowicie bliska memu sercu – coś czuję, że niedługo pojawi się materiał na jej temat na Tabletowo, a póki co – 350 FPS-ów i temperatura poniżej 40 stopni Celsjusza (bajka).

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Bardzo fajne i stabilne wyniki – podczas rozgrywki 185 FPS i trochę cieplej, ale dalej idealnie – 46 stopni.

Total War WARHAMMER

Temperatura na poziomie około 42/45 stopni oraz 90 klatek obrazowych. Wynik baaardzo dobry, szczególnie, że ten tytuł potrafi chrupnąć nasze zasoby.

Assasin’s Creed Origins

Pora na moje ukochane tytuły – w AC Origins 90 FPS oraz 50 stopni Celsjusza – a wszystko na Ultra.

Assasin’s Creed Odyssey

Tutaj już troszkę gorzej, ale dalej bardzo dobrze – średnio około 68/70 FPS a temperatura na poziomie 45 stopni.

Przypominam, że wszelkie gry testowane są w rozdzielczości 2560×1440. Wyniki są bardzo obiecujące – ten procesor wydajnościowo przypomina mi moją ulubioną jednostkę i7-8700k. Jeśli jesteście ciekawi, jaka jest między nimi różnica – dajcie znać, z chęcią porównam oba procesory.

Podsumowanie

Cóż mogę powiedzieć – i5-10600k to bardzo dobry i wydajny procesor pod gry, świetnie sprawdza się w połączeniu z RTX 2080 Super.

Jestem ciekaw jego porównania z i7-8700k oraz tego, ile można z niego wykrzesać dodatkowej mocy po podkręceniu (a coś czuję, że można wiele), bo bajki o gorących procach 10. generacji póki co można schować na półkę z pierdołami.

Teraz zobaczmy, jak naszą ścieżkę zdrowia przejdzie Intel Core i9-10900k.

OCCT

Procesor w stocku:

Procesor po ponad godzinnym obciążeniu:

Pamiętacie jak kilka dni temu padła plotka, że i9 na chłodzeniu AiO od razu dostaje 90 stopni? Ten wynik może wam ukazać, że nie należy wierzyć w takie brednie. Po ponad godzinnym stres teście nie było cieplej niż 70 stopni – ale pamiętajcie, nie jest to podkręcana sztuka. Tak czy inaczej, wynik bardzo dobry.

Pora na 3D Marka.

Jak już wspominałem – nie jestem specjalistą od benchmarków, trudno jest mi porównać te wyniki – ich interpretację pozostawiam wam.

Metro Exodus (RTX OFF)

Wynik podobny jak przy i5 – nie spodziewałem się innego rezultatu, za to temperatura trochę wyższa – stale na poziomie 50 stopni.

Metro Exodus (RTX ON – Ultra+DLSS)

Ponownie powtórka z rozrywki – wynik bliski i5-10600k, a temperatura ponownie utrzymuje się na poziomie 50 stopni.

Grand Theft Auto V

Ponownie ciekawe wyniki. FPS na poziomie od 110 do 140 – widać potężną różnicę względem pracy i5 a temperatura ponownie w okolicy 50 stopni.

PLAYETUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Przypominam, że i5 generowało około 135 FPS-ów, widać PUBG uwielbia procesory 10-rdzeniowe, bo tutaj mówimy o od 170 do 200 FPS – jest moc! Temperatura ponownie w okolicy 50 stopni.

Stellaris

Kocham ten tytuł i muszę wam przypomnieć o wyniku z i5 – okolice 350 FPS… tutaj mnie i9-10900k mocno zaskoczył – stale powyżej 500 klatek obrazowych na sekundę (ale wynik!). A temperatura ponownie w okolicy 50 stopni.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

W R6 mówimy o lepszej wydajności na poziomie mniej więcej 10 procent – ponad 200 FPS na sekundę przy temperaturze około 60 stopni.

Total War WARHAMMER

Ponownie lepiej – używając i9 zyskamy dodatkowo około 10 klatek obrazowych na sekundę przy temperaturze na poziomie 51/52 stopni Celsjusza.

Assasin’s Creed Origins

FPS od 90 do 100 przy temperaturze około 60 stopni – wynik super.

Assasin’s Creed Odyssey

Przy tym tytule uzyskamy względem i5 dosłownie kilka klatek, nie ma wielkiej różnicy, a temperatura to około 55 stopni.

Podsumowanie

Intel Core i9-10900k to wydajnościowy potwór – ciągle odnoszę wrażenie, że najsłabszym elementem przy i9 była karta graficzna. 2080Ti moim zdaniem by była idealnym kompanem dla tego procesora.

Najnowszy procesor Intela jest tworem dla osób potrzebujących najwyższej wydajności. Gdybym miał oceniać te procesory w skali od 1 do 10, to na ten moment by to było łącznie 9/10 – ale jeszcze się wstrzymam z oceną do momentu zobaczenia ich możliwości OC. Bo jeżeli na podstawowych ustawieniach te jednostki są tak wydajne, to liczę na to, że po porządnym OC zostawią konkurencję daleko w tyle.

Mogę tylko pogratulować Intelowi za wypuszczenie nowych jednostek – jestem przekonany, że będzie duże zainteresowani nimi na rynku, bo po kilku dniach spędzonych razem sam jestem w stanie powiedzieć, że chciałbym posiadać je w swoim komputerze.

Niech to zdanie będzie podsumowaniem całego tekstu – z mojej strony wielkie ogromne “TAK”.