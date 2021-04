Recenzja Kugoo S1 Plus – tania hulajnoga elektryczna bez większych wad

Hulajnogi elektryczne kojarzą mi się głównie z wypożyczalniami na minuty oraz niezliczoną ilością tych pojazdów porozrzucanych po każdym większym mieście. Ale rynek tych urządzeń nieustannie rośnie, także w sektorze prywatnym. W sprzedaży znajdziemy pojazdy zarówno od producentów urządzeń elektronicznych, samochodów, jak i tych zajmującymi się typowo elektrycznymi jednośladami. Do tych ostatnich zalicza się firma Kugoo, której model S1 Plus trafił do mnie na testy. Jak dobra okaże się elektryczna hulajnoga za niecałe 1300 złotych?

Specyfikacja techniczna Kugoo S1 Plus

Wymiary po rozłożeniu 102 x 43,5 x 104 cm Rozmiar po złożeniu 94,5 x 18 x 33 cm Waga 12,5 kg Materiał aluminium Rozmiar koła 8,0-calowe pełne opony antypoślizgowe Prędkość maksymalna 30 km/h Maksymalne obciążenie 120 kg Pojemność baterii 7,5 Ah Czas ładowania 4-5 godzin Typ silnika bezszczotkowy Moc znamionowa silnika 350 W Cena 1279 złotych

Zawartość opakowania

W pudełku, oprócz samej hulajnogi, znajdziemy krótką instrukcję obsługi oraz dwuczęściową ładowarkę, wyglądem przypominającą laptopowy zasilacz. Zestaw nie jest zbyt bogaty, jednak sprzęt jest gotowy do działania niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Producent nie wymaga od nas zabaw w stylu DIY i samodzielnego składania jednośladu, co zdecydowanie można zaliczyć jako zaletę Kugoo S1 Plus.

Reklama

Zawartość opakowania (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Wzornictwo i budowa

Zaraz po wyjęciu z opakowania, Kugoo S1 Plus sprawia bardzo dobre wrażenie pod względem swojej stylistyki i jakości wykonania – szczególnie w porównaniu z tańszymi produktami tej firmy. Większość obudowy urządzenia w kolorze czarnego matu jest wykonana ze stopu aluminium, a w wielu miejscach znajdziemy czerwone akcenty kolorystyczne, co nadaje hulajnodze naprawdę atrakcyjnego wyglądu.

Ciekawym zabiegiem jest także umieszczenie świateł stopu na każdym z 4 rogów podestu, co ładnie wpasowuje się do stylistyki całego urządzenia i zapewnia bezpieczeństwo.

Kugoo S1 Plus (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Podest hulajnogi jest wykonany z gumowanego, antypoślizgowego tworzywa i ma szereg żłobień, które sprawiają, że podczas korzystania z pojazdu nasze stopy stabilnie pozostają na swoim miejscu, nawet na bardziej wyboistych drogach. Niestety, ze względu na strukturę oraz jasny kolor materiału, z którego wykonana jest ta część urządzenia, podest łatwo się brudzi, a jego czyszczenie nie należy do najprostszych. Warto także nadmienić, że obudowa hulajnogi nie ma certyfikatu wodoodporności.

Ogromnym plusem Kugoo S1 Plus są 8-calowe koła z nieprzebijalnymi oponami. Pomimo ich wykonania z tworzywa sztucznego, zapewniają one dobry komfort jazdy. Nad tylnym kołem znajduje się mechaniczny hamulec, działający jak w klasycznych hulajnogach. Koła są także otoczone błotnikami, które skutecznie chronią nasze nogi przed ochlapaniem podczas jazdy po kałużach.

Tak Kugoo S1 Plus prezentuje się po złożeniu (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Szczególnie pozytywnie, w stosunku do innych hulajnóg Kugoo, z którymi miałem styczność, prezentują się rączki urządzenia. Mają one system blokady ich położenia, realizowany przez dwa metalowe pierścienie, dzięki czemu są stabilne nawet podczas jazdy po kostce brukowej. Podczas testów nawet przez chwilę nie miałem wrażenia, że po wjechaniu na krawężnik czy w większą dziurę rączki złożą mi się w trakcie jazdy, co niestety nie było mi obce w przypadku kilku innych modeli elektrycznych hulajnóg. Elementy są wykonane z gumowanego tworzywa, nadającego dłoniom pewny chwyt podczas jazdy, a pomiędzy nimi znajduje się pojedyncza lampa przednia, przyciski do obsługi urządzenia oraz niewielki wyświetlacz.

Kugoo S1 Plus waży 12,5 kg, co jest stosunkowo niską wartością, jak na ten typ pojazdu, ułatwia to jej przenoszenie i np. wkładanie do bagażnika samochodu, jednak przy wnoszeniu na 3 czy 4 piętro w kamienicy waga ta zaczyna być uciążliwa.

Logiczne i proste składanie i rozkładanie

W wielu przypadkach hulajnogi elektryczne są wyposażone w system składania/rozkładania, który wymaga użycia dużej ilości siły lub bardzo szczegółowego przeczytania instrukcji obsługi. Szczęśliwie, wraz z wprowadzeniem Kugoo S1 Plus na rynek, producent podszedł do tego tematu całkowicie od nowa i zastosował proste rozwiązanie, wykorzystujące zatrzask znajdujący się zaraz nad przednim przednim kołem.

Aby rozłożyć hulajnogę wystarczy podnieść go lekko do góry i odciągnąć na bok, następnie podnieść do końca ramię pojazdu i z powrotem podnieść zatrzask na jego miejsce. Hulajnoga pozostanie wtedy w stabilnej, zablokowanej pozycji. W przypadku składania hulajnogi postępujemy analogicznie, opuszczając ramię z kierownicą w stronę deski transportowej.

(fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

(fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

(fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Kierownicę w Kugoo S1 Plus możemy ustawić na 3 różnych wysokościach, dzięki czemu każdy powinien być w stanie znaleźć odpowiednią pozycję dla siebie. Podczas składania urządzenia możemy złożyć rączki kierownicy, co ułatwia transport hulajnogi.

Aby to zrobić, wystarczy przekręcić znajdujące się obok czerwone pierścienie od siebie, pociągnąć rączki na zewnątrz i lekko zgiąć je do dołu. Tak złożona hulajnoga jest łatwa do chwycenia przy przenoszeniu i zmieści się do bagażnika nawet w niewielkich samochodach.

Tak prezentuje się w całości złożona hulajnoga (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Ekran, przyciski i sposób obsługi

Użytkownik Kugoo S1 Plus ma przez sobą niewielki wyświetlacz, dwa przyciski oraz dwie manetki. Na ekranie możemy wyświetlać zdecydowanie mniej informacji niż w poprzednich modelach producenta. Widoczne wskazania to, kolejno, ikonka włączonych świateł, wybrany tryb jazdy, prędkość, liczba pokonanych kilometrów oraz stan baterii przedstawiony w graficzny sposób. Gdyby nie brak możliwość śledzenia dziennego przebiegu, uznałbym prezentowane na wyświetlaczu informacje za wystarczające.

Ekran i przyciski służące do obsługi Kugoo S1 Plus (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Obsługa hulajnogi jest oparta na przyciskach znajdujących się na obu ramionach kierownicy oraz manetek gazu i hamulca. Przycisk po prawej stronie po dłuższym przytrzymaniu odpowiada za włączanie/wyłączanie pojazdu oraz zmianę spośród 3 trybów trybów jazdy – krótkim, pojedynczym kliknięciem. Z kolei lewy przycisk przy pojedynczym naciśnięciu wywołuje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Jego podwójne użycie włącza/wyłącza światła, a przy potrójnym kliknięciu możemy ustawić czy chcemy, by hulajnoga włączała silnik elektryczny dopiero po odepchnięciu się nogą czy z miejsca, od razu po dodaniu gazu.

Niestety, mimo prostej obsługi, korzystanie z przycisków sprawia trochę problemów. Są one nieprzyjemnie wręcz twarde i przez to często nie odczytują poprawnie intencji użytkownika. Wielokrotnie zdarzało mi się, że przy próbie wyłączenia hulajnogi, nieustannie zmieniały się tryby jazdy.

Zauważalnym brakiem jest także brak tempomatu – Kugoo S1 Plus nie oferuje żadnego systemu umożliwiającego utrzymanie prędkości na zadanym poziomie.

Ekran i manetki w Kugoo S1 Plus przy rozłożonych rączkach (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Wrażenia z jazdy

Silnik o mocy 350 W, znajdujący się w przednim kole, sprawnie rozpędza hulajnogę na płaskim terenie i płynnie nabiera prędkości.

Kugoo S1 Plus ma 3 tryby jazdy, które różnią się maksymalną osiągalną prędkością:

Tryb 1 – 20 km/h,

Tryb 2 – 25 km/h,

Tryb 3 – 30 km/h.

Kugoo S1 Plus (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

W rzeczywistych warunkach wartości te są o kilka km/h niższe. Najwyższa prędkość, jaką udało mi się osiągnąć w trybie 3, to 27 km/h. Niestety, obecność mocniejszego wiatru, wiejącego w przeciwnym do jazdy kierunku, czy podjazd pod wzniesienie, skutecznie ograniczają możliwości zastosowanego silnika.

Przy jeździe miejskiej niesamowicie ważne są sprawne hamulce – hulajnoga ma ich dwa zestawy, elektryczny w lewej manetce przy kierownicy oraz mechaniczny nad tylnym kołem. W obu przypadkach przy hamowaniu zalecam ostrożność, szczególnie ten elektroniczny potrafi dość gwałtownie zatrzymywać przednie koło, co przy dużych prędkościach może być niebezpieczne.

Miłym zaskoczeniem jest także dobre pokonywanie nierówności przez Kugoo S1 Plus, co jest zasługą wykorzystania podwójnego systemu zawieszenia. Oczywiście, ze względu na stosunkowo mały rozmiar kół, czuć każdą zmianę nawierzchni, jednak zauważalnie producent przyłożył się do tego, aby hulajnoga nie sprawiała wrażenia nieprzyjemnie twardej.

System zawieszenia Kugoo S1 Plus (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Warto w tym miejscu wspomnieć o nadchodzącej zmianie w przepisach, dotyczącej użytkowników elektrycznych hulajnóg, która szczegółowo informuje, w jaki sposób poruszać się tymi pojazdami po drogach i chodnikach.

Zasięg

Według Kugoo, maksymalny zasięg, jaki może osiągnąć model S1 Plus, ma wynosić 25 km – wartość ta została jednak ustalona na trasie z płaskim terenem oraz z jak najrzadszym korzystaniu z hamulca, co jest praktycznie niewykonalne w prawdziwym życiu.

Realistycznie, otrzymywane przeze mnie wartości, oscylowały około 13-15 km – te jednak mogą być wynikiem niezbyt przyjaznych temperatur panujących na zewnątrz w czasie testów oraz bardzo częstego hamowania i ponownego rozpędzania się.

Ogromny wpływ na rozładowywanie baterii ma także wybór trybu jazdy. Przemieszczanie się głównie z prędkościami przekraczającymi 20 km/h spowoduje, że hulajnogę będziemy musieli podpiąć do ładowarki już po około 10 km. Jednak w większości przypadków średni zasięg na poziomie około 15 km wydaje się więcej niż wystarczający do poruszania się po mieście przy załatwianiu codziennych spraw.





Złącze ładowania Kugoo S1 Plus

Podsumowanie

Kugoo S1 Plus to naprawdę dobra hulajnoga elektryczna. Zdecydowanie przekonuje klienta swoją przyjemną stylistyką oraz dobrą jakością wykonania. W codziennym użytkowaniu zbawienna może okazać się obecność nieprzebijalnych opon oraz to, że producent w końcu zastosował prosty i niewymagający używania wielkich pokładów siły systemem składania. Dodatkowo, osiągalny zasięg na jednym ładowaniu jest zdecydowanie wystarczający do codziennego poruszania się po mieście, a zamontowany w przednim kole silnik bez problemów pozwala na poruszanie się z prędkością około 20 km/h.

Z drugiej strony w trakcie testów lekko przeszkadzał mi trochę zbyt zubożony w informacje wyświetlacz, bardzo twarde przyciski oraz brak tempomatu i możliwości monitorowania dziennego przebiegu.

Kugoo S1 Plus (fot. Kamil Szura, Tabletowo.pl)

Liczba zalet Kugoo S1 Plus znacząco przeważa nad kilkoma wadami – szczególnie, że te zaczynają tracić na znaczeniu, kiedy weźmiemy pod uwagę cenę opisywanej hulajnogi, która na tę chwilę wynosi 1279 złotych. W tej półce cenowej mogę bez problemu polecić ten sprzęt każdemu, kto szuka stosunkowo taniej i dobrze wykonanej hulajnogi elektrycznej lub zastanawia się nad wyborem swojego pierwsze sprzętu tego typu.

Kugoo S1 Plus jest zdecydowanie dobrym wyborem dla początkujących – nie nadwyręży znacząco Waszego portfela, a oferuje przy tym zaskakująco dobrą jakość.