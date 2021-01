realme Watch 2 nadchodzi. Oczekiwałbym od niego więcej

Pierwszy realme Watch niespecjalnie przypadł mi do gustu, ponieważ atrakcyjność jego designu jest dość mocno dyskusyjna. Liczyłem, że producent zrewiduje go w drugiej generacji, lecz (niestety) się na to nie zapowiada. Jednocześnie wprowadzi jednak znaczącą zmianę w realme Watch 2, którą użytkownicy z pewności pochwalą.

realme coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku smartwatchy

realme Watch był debiutem marki w segmencie wearables, lecz niezbyt spektakularnym. Owszem, jego cena jest przystępna (w Polsce kosztuje 249 złotych), ale jednocześnie design już niezbyt atrakcyjny, ponieważ pod ekranem jest ogromna ramka, która nie wygląda dobrze (dość nieudolnie próbuje ją „zasłonić” logo realme).

O wiele lepiej prezentuje się realme Watch S, który jest niewiele droższy (w Polsce trzeba za niego zapłacić 399 złotych). Miałem nadzieję, że realme – skoro pokazało się od znacznie lepszej strony – nie popełni już podobnej gafy, jak przy realme Watch, ale wygląda na to, że się przeliczyłem.

realme Watch 2 na horyzoncie. Mamy już pierwsze informacje o nim

W bazie amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) pojawił się realme Watch 2, a to oznacza, że jego premiera czai się tuż za rogiem. Kwestią czasu zatem jest, aż producent oficjalnie ją zapowie. Dla przypomnienia, realme Watch zadebiutował w maju 2020 roku, więc czas najwyższy, aby szykował się do oddania miejsca na rynku bezpośredniemu następcy.

Jako że FCC opublikowała zdjęcia realme Watch 2, wiemy już, jak będzie wyglądał nowy smartwatch. Niestety, bardzo podobnie do swojego poprzednika – na załączonej poniżej fotografii można dostrzec podobnie szeroką ramkę pod ekranem. Nie rozumiem, dlaczego producent z uporem maniaka trzyma się tego projektu.

realme Watch 2 (źródło: FCC)

Wyświetlacz w realme Watch 2, podobnie jak ten w realme Watch, ma przekątną 1,4 cala. Ponadto, tak samo zaoferuje też pulsometr z możliwością stałego monitorowania tętna oraz funkcję pomiaru nasycenia krwi tlenem (SpO2) i śledzenia snu.

Wygląda więc na to, że jedyną zmianą względem poprzenika będzie akumulator o większej pojemności, bo 305 mAh (vs 160 mAh). Powinno to przełożyć się na znacznie dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu (realme Watch działa od 7 do 9 dni).

Wiadomo też, że realme Watch 2, podobnie jak poprzednik, zostanie zamknięty w pyło- i wodoszczelnej obudowie z certyfikatem IP68.