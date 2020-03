Realme, czyli podmarka Oppo, tworzy… własną podmarkę

Strategie producentów smartfonów czasem mogą wydawać się dziwne, ale przestają takimi być, kiedy okazują się skuteczne. Tworzenie podrzędnych marek urządzeń często bywa opłacalne, dlatego Oppo zdecydowało, że Realme będzie miało własną.

Historia ta przypomina nieco zabawę rosyjskimi matrioszkami. W 2001 roku powstało Oppo, które początkowo nie zajmowało się produkcją smartfonów na masową skalę, a bardziej znane było ze sprzedaży odtwarzaczy blu-ray. W ciągu lat rozwoju na rynku mobilnym, firma zdołała jednak tak urosnąć w siłę, by opanować rodzimy chiński rynek.

W 2018 roku powstało Realme, czyli podmarka Oppo (a tak naprawdę – BBK Electronics), operująca początkowo głównie na terenie Indii. W 2019 roku oddzieliła się od firmy-matki, powołując własny zarząd. Wciąż jest mocno związana z Oppo, choć dąży do rzeczywistej niezależności. Raczej nie uda się tego osiągnąć, póki obie firmy będą znajdować się pod skrzydłami jednego konsorcjum. Tak czy siak, Realme mocno się rozwija: wkrótce smartfony tego producenta oficjalnie będą dostępne w Polsce i zobaczycie je między innymi w salonach x-kom.

Mimo że Realme nie działa zbyt długo, doczekało się własnej podmarki. Kiedyś firma sama była na podobnej pozycji, co utworzone właśnie Narzo.

