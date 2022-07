Razer DeathStalker V2 – niski profil nie oznacza niskiej ceny

Popularna seria niskoprofilowych klawiatur Razer DeathStalker właśnie dostała swoich bezpośrednich następców. Klawiatury, podobnie jak ich pierwowzór, cechują się niskoprofilową budową. Jak się jednak okazuje, niski profil nie musi oznaczać niskiej ceny – i w tym przypadku nie jest inaczej. Sami sprawdźcie.

Razer DeathStalker V2 – niskoprofilowa klawiatura

W pierwszej wersji linii klawiatur Razer DeathStalker, poza podstawowym modelem, dostępnych było kilka innych wariantów – m.in. DeathStalker Essential, Chroma czy Ultimate. Podobnie jest w przypadku drugiej wersji, ponieważ w skład serii tym razem (jak na razie) wejdą trzy wersje, które oczywiście będą się od siebie różniły przede wszystkim możliwościami, ale i ceną – która niestety nie jest najniższa.

Zacznę od podstawowego DeathStalkera V2, który cechuje się najbardziej podstawową specyfikacją – i pod jednym aspektem odbiega od modeli „Pro”. Urządzenie (podobnie jak warianty pozycjonowane wyżej) ma na pokładzie niskoprofilowe optyczne przełączniki. Dostępne będą dwie wersje przełącznika – linearny, którego punkt aktywacji wynosi zaledwie 1,2 mm, gdy całkowity skok switcha to 2,8 mm, a do aktywacji potrzeba siły 45 gramów. Dodatkowo do kupienia będą modele z wyczuwalnym klikiem o aktywacji 1,5 mm, pełnym skoku 2,8 mm i sile aktywacji 50 gramów.

Razer DeathStalker V2 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów – płyta górna to aluminium, a nakładki ABS zostały pokryte dodatkową powłoką, która ma wydłużyć ich żywotność (zmniejszając ścieranie się). Podstawowy model, poza pełną gamą klawiszy, ma także przycisk multimediów i rolkę do sterowania głośnością. Oczywiście, nie zabrakło tu podświetlenia Razer Chroma RGB z 16,8 mln kolorów.

Model DeatStalker V2 cechuje się tym, że jako jedyny z rodziny działa przewodowo – w zestawie jest odpinany kabel USB typu C w dodatkowym oplocie.

Są też wersje bezprzewodowe – Razer DeathStalker V2 Pro

Serię uzupełniają jeszcze dwa modele – Razer DeathStalker V2 Pro (Tenkeyless), które wyróżniają się na tle podstawowej wersji sposobem łączności z komputerem. Oczywiście, jest możliwość podłączenia modeli Pro przy użyciu kabla, jednak producent zamontował tu dwa inne moduły łączności bezprzewodowej – Bluetooth oraz Razer HyperSpeed Wireless – przy użyciu 2,4 GHz.

DeathStalker V2 Pro cechuje się budową 100% – jest tu zatem sekcja klawiszy numerycznych, ale za to działa na baterii do 40 godzin. Wariant z dopiskiem Tenkeyless został pozbawiony sekcji numerycznej, dzięki czemu w trybie bezprzewodowym działa maksymalnie do 50 godzin.

A jak wyglądają ceny? Tanio nie jest, niestety: