Nowy smartfon Huawei to stary smartfon Huawei. Różnica tkwi w kolorach

Huawei jest mistrzem w odgrzewaniu kotletów na półce budżetowych smartfonów. Potrafi dodać kilka wersji kolorystycznych, by wystarczyło to do zmiany nazwy telefonu na nową. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia. Debiutuje bowiem Huawei Nova 13i, czyli… poprzednik w nowych barwach.

Specyfikacja Huawei Nova 13i

Nowemu-staremu budżetowemu smartfonowi chińskiego producenta nie można odmówić niezłej stylistyki – urządzenie dostępne jest w niebieskim i białym kolorze, a niektóre detale pokroju obramowania wokół obiektywów są pozłacane. Telefon mierzy 163,3 x 74,7 x 8,4 mm i waży 199 gramów.

Huawei Nova 13i został wyposażony w 6,7-calowy ekran LCD o maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz, próbkowaniu dotyku 270 Hz i rozdzielczości Full HD+. Moc obliczeniową zapewnia układ mobilny Snapdragon 680, połączony z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Z tyłu jest tylko jeden funkcjonalny obiektyw z matrycą 108 Mpix – drugie oczko to pomocniczy sensor 2 Mpix. Przednia kamerka selfie ma natomiast rozdzielczość 8 Mpix.

Huawei Nova 13i (źródło: Huawei)

Specyfikację Huawei Nova 13i zamyka akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 40 W oraz obecność modułów Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS i NFC. Całość pracuje pod kontrolą EMUI 14.2. Tylko ten ostatni parametr i lista dostępnych wariantów kolorystycznych odróżniają Nova 13i od zeszłorocznego modelu Huawei Nova 12i.

Huawei Nova 13i (źródło: Huawei)

Tradycja odgrzewania kotleta

Nie zliczę, ile już razy okazywało się, że budżetowe modele Huawei to tylko odświeżone wersje projektów sprzed kilku lat. Trend jak widać ma się całkiem dobrze i w 2025 roku producent nie przewiduje zmiany strategii. Szkoda, że o ile flagowe modele z serii Pura mają w sobie coś, co może przyciągnąć europejskiego klienta, o tyle zakupy tańszych urządzeń są dyskusyjne – sam procesor Snapdragon 680 debiutował przecież w 2021 roku…

Huawei Nova 13i podpatrzono na meksykańskiej stronie producenta w cenie 6000 pesos, co przekłada się na ~1199 złotych – tyle ile w kwietniu 2024 roku płaciliśmy w Polsce za model nova 12i, który teraz staniał do 899 złotych.